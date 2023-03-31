Телескоп Hubble зафиксировал космический объект, который "непросто" класифицировать

Об этом 31 марта сообщил сайт NASA.

В агентстве отметили, что речь идет об одном из "интересных небесных объектов, которые определяются как несколько разных вещей": иногда как активное галактическое ядро (AGN), иногда как квазар (очень яркое AGN), а иногда как галактика Сейферта (это спиральные галактики).

Фото: nasa.gov

"Чем же из этих объектов на самом деле является Z 229-15? Ответ заключается в том, что это все эти вещи одновременно, потому что эти три определения значительно пересекаются. [...] Z 229-15 – это галактика Сейферта, содержащая квазар, в котором, по определению, находится AGN", – рассказали в NASA и добавили, что астрономическая классификация Z 229-15 "может быть непростой задачей".

NASA назвало этот объект "интригующей активной галактикой".