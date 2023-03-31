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Телескоп Hubble зафиксировал космический объект, который "непросто" класифицировать

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NASA назвало объект, который зафиксировал Hubble, "интригующей активной галактикой"
NASA назвало объект, который зафиксировал Hubble, "интригующей активной галактикой"
Фото: nasa.gov

Космический телескоп Hubble зафиксировал в созвездии Лиры на расстоянии в 390 млн световых лет от Земли объект Z 229-15.

Об этом 31 марта сообщил сайт NASA.

В агентстве отметили, что речь идет об одном из "интересных небесных объектов, которые определяются как несколько разных вещей": иногда как активное галактическое ядро (AGN), иногда как квазар (очень яркое AGN), а иногда как галактика Сейферта (это спиральные галактики). 

Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

"Чем же из этих объектов на самом деле является Z 229-15? Ответ заключается в том, что это все эти вещи одновременно, потому что эти три определения значительно пересекаются. [...] Z 229-15 – это галактика Сейферта, содержащая квазар, в котором, по определению, находится AGN", – рассказали в NASA и добавили, что астрономическая классификация Z 229-15 "может быть непростой задачей".

NASA назвало этот объект "интригующей активной галактикой". 

Контекст:

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.

Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправил на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,5 млн целевых наблюдений за космическими объектами, говорится на сайте NASA.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: космос, наука, NASA, телескоп, галактика, квазар, астрономы, Hubble
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