Телескоп Hubble зафиксировал космический объект, который "непросто" класифицировать

Об этом 31 марта сообщил сайт NASA.
В агентстве отметили, что речь идет об одном из "интересных небесных объектов, которые определяются как несколько разных вещей": иногда как активное галактическое ядро (AGN), иногда как квазар (очень яркое AGN), а иногда как галактика Сейферта (это спиральные галактики).
"Чем же из этих объектов на самом деле является Z 229-15? Ответ заключается в том, что это все эти вещи одновременно, потому что эти три определения значительно пересекаются. [...] Z 229-15 – это галактика Сейферта, содержащая квазар, в котором, по определению, находится AGN", – рассказали в NASA и добавили, что астрономическая классификация Z 229-15 "может быть непростой задачей".
NASA назвало этот объект "интригующей активной галактикой".
Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.
Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправил на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,5 млн целевых наблюдений за космическими объектами, говорится на сайте NASA.