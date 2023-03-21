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Телескоп Hubble сфотографировал "галактическую медузу"

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Hubble на орбите с 1990 года
Hubble на орбите с 1990 года
Фото: nasa.gov

Космический телескоп Hubble сделал фото галактики, которую ученые назвали "галактической медузой". Об этом 20 марта сообщили на Facebook-странице Hubble.

Галактика расположена в созвездии Пегаса, на расстоянии 800 млн световых лет от Земли. 

JW100 выглядит как диск, с которого потоки звездообразующего газа стекают, "как полоски свежей краски", отметили в обсерватории. 

"Эти нити яркого газа образуются в результате процесса, который называется сбрасыванием давления, и их сходство с болтающимися щупальцами заставило астрономов назвать JW100 "галактикой-медузой", – говорится в релизе. 

Согласно сообщению, это происходит, когда галактики сталкиваются с диффузным газом, который окружает их скопления. 

"Когда галактики прорываются сквозь этот плотный газ, он действует как встречный ветер, унося газ и пыль из галактики и создавая шлейф, который мы видим на этом снимке", – добавили авторы сообщения. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=591105279721338&set=a.465547565610444&type=3

Контекст:

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.

Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправил на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,5 млн целевых наблюдений за космическими объектами, говорится на сайте NASA.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: космос, NASA, телескоп, галактика, Hubble, обсерватория
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