Телескоп Hubble сфотографировал "галактическую медузу"

Галактика расположена в созвездии Пегаса, на расстоянии 800 млн световых лет от Земли.
JW100 выглядит как диск, с которого потоки звездообразующего газа стекают, "как полоски свежей краски", отметили в обсерватории.
"Эти нити яркого газа образуются в результате процесса, который называется сбрасыванием давления, и их сходство с болтающимися щупальцами заставило астрономов назвать JW100 "галактикой-медузой", – говорится в релизе.
Согласно сообщению, это происходит, когда галактики сталкиваются с диффузным газом, который окружает их скопления.
"Когда галактики прорываются сквозь этот плотный газ, он действует как встречный ветер, унося газ и пыль из галактики и создавая шлейф, который мы видим на этом снимке", – добавили авторы сообщения.
Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.
Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправил на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,5 млн целевых наблюдений за космическими объектами, говорится на сайте NASA.