Телескоп Hubble сфотографировал "галактическую медузу"

Hubble на орбите с 1990 года Фото: nasa.gov

Галактика расположена в созвездии Пегаса, на расстоянии 800 млн световых лет от Земли.

JW100 выглядит как диск, с которого потоки звездообразующего газа стекают, "как полоски свежей краски", отметили в обсерватории.

"Эти нити яркого газа образуются в результате процесса, который называется сбрасыванием давления, и их сходство с болтающимися щупальцами заставило астрономов назвать JW100 "галактикой-медузой", – говорится в релизе.

Согласно сообщению, это происходит, когда галактики сталкиваются с диффузным газом, который окружает их скопления.

"Когда галактики прорываются сквозь этот плотный газ, он действует как встречный ветер, унося газ и пыль из галактики и создавая шлейф, который мы видим на этом снимке", – добавили авторы сообщения.