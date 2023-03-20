Телескоп Hubble сфотографировал миниатюрную галактику

Галактика находится в созвездии Ворона (Corvus), на расстоянии 26 млн световых лет от Земли. Это рассеянная полоса звезд, содержащих красные пузырьки газа, которые показывают места недавнего звездообразования, говорится в релизе.

Фото: nasa.gov

UGCA 307 выглядит как небольшое скопление звезд и является миниатюрной карликовой галактикой без определенной структуры, напоминающей "лишь туманное пятно проплывающего облака", отметили в NASA.

"Этот снимок является частью проекта Hubble по изучению всех известных близлежащих галактик, что позволяет астрономам получить представление о наших галактических окрестностях. До этой серии наблюдений Hubble исследовал почти три четверти близлежащих галактик достаточно подробно, чтобы заметить самые яркие звезды и составить представление о звездах, населяющих каждую галактику. Этот проект Hubble ставит перед собой задачу изучить оставшуюся четверть близлежащих галактик, воспользовавшись короткими промежутками в графике наблюдений Hubble", – добавили в космическом агентстве.