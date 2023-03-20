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Телескоп Hubble сфотографировал миниатюрную галактику

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Hubble изучает известные близлежащие галактики
Hubble изучает известные близлежащие галактики
Фото: nasa.gov

Космический телескоп Hubble сделал снимок миниатюрной карликовой галактики UGCA 307, сообщил сайт NASA 17 марта.

Галактика находится в созвездии Ворона (Corvus), на расстоянии 26 млн световых лет от Земли. Это рассеянная полоса звезд, содержащих красные пузырьки газа, которые показывают места недавнего звездообразования, говорится в релизе. 

Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

UGCA 307 выглядит как небольшое скопление звезд и является миниатюрной карликовой галактикой без определенной структуры, напоминающей "лишь туманное пятно проплывающего облака", отметили в NASA.

"Этот снимок является частью проекта Hubble по изучению всех известных близлежащих галактик, что позволяет астрономам получить представление о наших галактических окрестностях. До этой серии наблюдений Hubble исследовал почти три четверти близлежащих галактик достаточно подробно, чтобы заметить самые яркие звезды и составить представление о звездах, населяющих каждую галактику. Этот проект Hubble ставит перед собой задачу изучить оставшуюся четверть близлежащих галактик, воспользовавшись короткими промежутками в графике наблюдений Hubble", – добавили в космическом агентстве.

Контекст:

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.

Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправил на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,5 млн целевых наблюдений за космическими объектами, говорится на сайте NASA.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: NASA, телескоп, галактика, Hubble, звезда, обсерватория
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