Телескоп Hubble обнаружил звезду в форме пончика

Эти события называются "приливными возмущениями". Hubble не может сфотографировать событие вблизи, поскольку поглощаемая звезда AT2022dsb находится на расстоянии почти 300 млн. световых лет в ядре галактики ESO 583-G004, объяснили в NASA

Чтобы разглядеть, что там происходит, астрономы использовали мощную чувствительность телескопа к ультрафиолетовому излучению для изучения света от разрываемой черной дырой звезды, который включает водород, углерод и многое другое.

Сначала звезда проходит вблизи сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Затем ее наружные газы вовлекаются в гравитационное поле черной дыры. В результате она разрывается на части, а ее остатки втягиваются в пончиковидное кольцо вокруг черной дыры и падают в нее, высвобождая в процессе огромное количество света и высокоэнергетического излучения. По словам ученых, такие явления происходят всего несколько раз в каждые 100 тысяч лет.