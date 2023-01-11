Поврежденный российский корабль "Союз МС-22" вернут с орбиты на Землю без экипажа

При этом экипажа – россиян Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Франциско Рубио – на борту "Союза МС-22" не будет.

Их заберет со станции корабль "Союз МС-23", который отправят на МКС на месяц раньше запланированного срока – 20 февраля. Корабль отправится на станцию в беспилотном режиме.

Ранее планировалось, что на корабле "Союз МС-23" 16 марта отправятся на станцию космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О’Хара.

Говоря об аварии на корабле, Борисов заявил, что там произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования. По его словам, официальная версия произошедшего – удар метеороида.