Поврежденный российский корабль "Союз МС-22" вернут с орбиты на Землю без экипажа

При этом экипажа – россиян Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Франциско Рубио – на борту "Союза МС-22" не будет.
Их заберет со станции корабль "Союз МС-23", который отправят на МКС на месяц раньше запланированного срока – 20 февраля. Корабль отправится на станцию в беспилотном режиме.
Ранее планировалось, что на корабле "Союз МС-23" 16 марта отправятся на станцию космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О’Хара.
Говоря об аварии на корабле, Борисов заявил, что там произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования. По его словам, официальная версия произошедшего – удар метеороида.
14 декабря 2022 года на российском космическом корабле "Союз МС-22" обнаружили утечку охлаждающей жидкости. Как результат температура внутри российского корабля повысилась до +50 °С. Чтобы ее понизить, космонавтам приходилось держать люк на станцию открытым.
Экипаж "Союз МС-22" должен был провести на станции полгода. Окончание миссии планировалось на 28 марта. За это время экипаж должен был совершить пять выходов в открытый космос. 15 декабря один из них был отменен по техническим причинам.