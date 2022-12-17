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По данным СМИ, температура внутри пристыкованного к МКС российского корабля повысилась до +50 °С. "Роскосмос" прокомментировал

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Из-за проблем с "Союзом" не смогли выйти в открытый космос российские космонавты
Из-за проблем с "Союзом" не смогли выйти в открытый космос российские космонавты
Фото: РОСКОСМОС / Twitter (архив)

Из-за разгерметизации системы терморегулирования российского космического корабля "Союз МС-22", который пристыкован к Международной комической станции (МКС), температура внутри аппарата повысилась до 50 градусов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило 16 декабря "РИА Новости".

Авторы заметки утверждают, что температура поднялась до таких значений за сутки.

Якобы специалисты "Роскосмоса" "работают над ее снижением".

Собеседники агентства отмечают, что возникшие технические проблемы могут привести к выводу прибора из строя, так как "корабль будет перегреваться на солнце и замерзать в тени Земли".

"РИА Новости" опубликовали видео, на котором виден масштаб утечки из "Союза МС-22".

17 декабря "Роскосмос" обнародовал в Telegrаm свою версию ситуации с температурой на пристыкованном к МКС российскому кораблю.

"Полет российского сегмента МКС продолжается штатно. [...] Температура в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке) и его приборно-агрегатном отсеке находится в заданных пределах – около 30 градусов Цельсия", – говорится в сообщении.

Из-за утечки из "Союза", которую обнаружили 14 декабря, отменили выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года, но в "Роскосмосе" говорили, что ее ресурса хватит на четыре дополнительных года.

В июле 2022 года "Роскосмос" принял решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: МКС, космос, Роскосмос, солнце, температура
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