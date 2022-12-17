По данным СМИ, температура внутри пристыкованного к МКС российского корабля повысилась до +50 °С. "Роскосмос" прокомментировал

Авторы заметки утверждают, что температура поднялась до таких значений за сутки.
Якобы специалисты "Роскосмоса" "работают над ее снижением".
Собеседники агентства отмечают, что возникшие технические проблемы могут привести к выводу прибора из строя, так как "корабль будет перегреваться на солнце и замерзать в тени Земли".
"РИА Новости" опубликовали видео, на котором виден масштаб утечки из "Союза МС-22".
17 декабря "Роскосмос" обнародовал в Telegrаm свою версию ситуации с температурой на пристыкованном к МКС российскому кораблю.
"Полет российского сегмента МКС продолжается штатно. [...] Температура в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке) и его приборно-агрегатном отсеке находится в заданных пределах – около 30 градусов Цельсия", – говорится в сообщении.
Из-за утечки из "Союза", которую обнаружили 14 декабря, отменили выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.
Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.
В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года, но в "Роскосмосе" говорили, что ее ресурса хватит на четыре дополнительных года.
В июле 2022 года "Роскосмос" принял решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года.