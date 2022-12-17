По данным СМИ, температура внутри пристыкованного к МКС российского корабля повысилась до +50 °С. "Роскосмос" прокомментировал

Из-за проблем с "Союзом" не смогли выйти в открытый космос российские космонавты Фото: РОСКОСМОС / Twitter (архив)

Авторы заметки утверждают, что температура поднялась до таких значений за сутки.

Якобы специалисты "Роскосмоса" "работают над ее снижением".

Собеседники агентства отмечают, что возникшие технические проблемы могут привести к выводу прибора из строя, так как "корабль будет перегреваться на солнце и замерзать в тени Земли".

"РИА Новости" опубликовали видео, на котором виден масштаб утечки из "Союза МС-22".

17 декабря "Роскосмос" обнародовал в Telegrаm свою версию ситуации с температурой на пристыкованном к МКС российскому кораблю.

"Полет российского сегмента МКС продолжается штатно. [...] Температура в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке) и его приборно-агрегатном отсеке находится в заданных пределах – около 30 градусов Цельсия", – говорится в сообщении.

Из-за утечки из "Союза", которую обнаружили 14 декабря, отменили выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.