Два астронавта NASA более чем на семь часов выходили из МКС в открытый космос

В управлении рассказали, что Джош Кассада и Фрэнк Рубио провели в открытом космосе семь часов пять минут.
Они завершили установку на МКС новой солнечной батареи iROSA, а также несколько других действий, в том числе открутили болты, чтобы 19 декабря во время следующего выхода в космос установить силовой кабель для iROSA.
Всего на МКС поставят шесть новых солнечных батарей, сейчас установлена четвертая. В NASA объяснили, что iROSA позволят увеличить общую доступную мощность станции с 160 до 215 кВ.
Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство.
МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.
В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года.