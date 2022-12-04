Два астронавта NASA более чем на семь часов выходили из МКС в открытый космос

В управлении рассказали, что Джош Кассада и Фрэнк Рубио провели в открытом космосе семь часов пять минут.

Они завершили установку на МКС новой солнечной батареи iROSA, а также несколько других действий, в том числе открутили болты, чтобы 19 декабря во время следующего выхода в космос установить силовой кабель для iROSA.

Всего на МКС поставят шесть новых солнечных батарей, сейчас установлена четвертая. В NASA объяснили, что iROSA позволят увеличить общую доступную мощность станции с 160 до 215 кВ.