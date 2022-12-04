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Два астронавта NASA более чем на семь часов выходили из МКС в открытый космос

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Астронавты занимаются оборудованием, которое повысит доступный вольтаж на МКС
Астронавты занимаются оборудованием, которое повысит доступный вольтаж на МКС
Фото: nasa.gov

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выходили в открытый космос для установки новой солнечной батареи. Об этом 3 декабря проинформировал сайт NASA.

В управлении рассказали, что Джош Кассада и Фрэнк Рубио провели в открытом космосе семь часов пять минут.

Они завершили установку на МКС новой солнечной батареи iROSA, а также несколько других действий, в том числе открутили болты, чтобы 19 декабря во время следующего выхода в космос установить силовой кабель для iROSA.

Всего на МКС поставят шесть новых солнечных батарей, сейчас установлена четвертая. В NASA объяснили, что iROSA позволят увеличить общую доступную мощность станции с 160 до 215 кВ.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство.

МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: МКС, космос, NASA, исследование, экспедиция, астронавты
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