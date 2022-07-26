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"Роскосмос" объявил о выходе из проекта МКС после 2024 года

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Борисов заявил, что к моменту выхода из проекта РФ начнет формировать российскую орбитальную станцию
Борисов заявил, что к моменту выхода из проекта РФ начнет формировать российскую орбитальную станцию
Фото: depositphotos.com

"Роскосмос" принял решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Об этом сообщил во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, его цитирует ТАСС.

"Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", – заявил он.

Борисов заявил, что к моменту выхода из проекта РФ начнет формировать российскую орбитальную станцию.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года, но в "Роскосмосе" говорили, что ее ресурса хватит на четыре дополнительных года.

В 2021 году у российского сегмента МКС возникали проблемы, в частности, с герметичностью и работой системы получения кислорода.

В июле 2021 года в "Роскосмосе" заявили, что хотят создать после 2024 года свою орбитальную станцию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, МКС, космос, Роскосмос, Юрий Борисов
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