"Роскосмос" объявил о выходе из проекта МКС после 2024 года

Борисов заявил, что к моменту выхода из проекта РФ начнет формировать российскую орбитальную станцию Фото: depositphotos.com

"Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", – заявил он.

Борисов заявил, что к моменту выхода из проекта РФ начнет формировать российскую орбитальную станцию.