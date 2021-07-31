В "Роскосмосе" пришли к выводу, что нужно создавать собственную орбитальную станцию. Уже придумали название

"Совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние РС (российского сектора. – "ГОРДОН") МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите – Российской орбитальной служебной станции (РОСС)", – говорится в сообщении.

Будущая станция "должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе".

"Роскосмосу" поручили начать "техническую проработку проектного облика" РОСС в составе МКС или как независимой станции.