После стыковки с МКС внештатно заработали двигатели российского модуля, станцию пришлось выравнивать

Незапланированный запуск выявили через три часа после стыковки.

Из-за включения двигателей "Науки" МКС изменила ориентацию в пространстве, станцию пришлось выравнивать.

В NASA подчеркнули, что экипаж космической станции опасности не подвергался.

"Интерфакс" пишет, что из-за инцидента с "Наукой" МКС развернуло на 45 градусов. Возвращать МКС в исходное положение пришлось двигателями других модулей станции.

В "Роскосмосе" включение двигателей модуля объяснили "работой с остатками топлива", отмечает российское агентство.

Из-за инцидента с "Наукой" в NASA отложили назначенный ранее на 30 июля испытательный запуск к МКС разрабатываемого американской компанией Boeing пилотируемого транспортного аппарата Starliner.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года.

В августе 2020 года было обнаружено, что в российском сегменте МКС произошла утечка воздуха. В сентябре ее нашли и локализовали. Позднее космонавты обнаружили еще несколько мест, откуда уходил воздух.

В январе 2021 года стало известно о выходе из строя в российском сегменте станции системы получения кислорода. "РИА Новости" отмечало, что это происходило "многократно", в частности в октябре и декабре 2020 года.

В марте 2021 года в российском модуле были заделаны две трещины, но давление воздуха продолжало падать.