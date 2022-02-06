NASA и "Роскосмос" договорились снизить орбиту Международной космической станции

"По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту. Теперь будем летать не на орбите 419 км, а на три километра ниже – 416", – сказал начальник отдела баллистики "Энергии" Рафаил Муртазин.

Он отметил, что высоту в 416 км российская сторона может поддерживать "вплоть до принятия решения о затоплении станции".

В "Роскосмосе" объяснили, что орбиту МКС меняют с помощью двигателей российского модуля "Звезда" и пристыкованных к станции грузовых кораблей "Прогресс МС".

По данным российской космической корпорации, за время существования МКС ее орбиту корректировали 314 раз.