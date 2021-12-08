"Роскосмос" запустил на орбиту Земли пилотируемый корабль с туристами

Старт выполнен успешно, отметили в корпорации.
Космический корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя почти через девять минут, оказавшись на целевой орбите (высота 200–242 км).
Сейчас "Союз МС-20" продолжает полет в автоматическом режиме. Через четыре витка вокруг планеты корабль начнет стыковку с Международной космической станцией (МКС).
На борту корабля находятся российский космонавт Александр Мисуркин и два туриста – японцы Юсаку Маэзава (предприниматель) и Йозо Хирано (продюсер).
Полет происходит по контракту "Роскосмоса" с компанией Space Adventures. Ожидается, что космические туристы проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю 20 декабря.
Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство.
МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.