"Роскосмос" запустил на орбиту Земли пилотируемый корабль с туристами

Старт выполнен успешно, отметили в корпорации.

Космический корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя почти через девять минут, оказавшись на целевой орбите (высота 200–242 км).

Сейчас "Союз МС-20" продолжает полет в автоматическом режиме. Через четыре витка вокруг планеты корабль начнет стыковку с Международной космической станцией (МКС).

На борту корабля находятся российский космонавт Александр Мисуркин и два туриста – японцы Юсаку Маэзава (предприниматель) и Йозо Хирано (продюсер).

Полет происходит по контракту "Роскосмоса" с компанией Space Adventures. Ожидается, что космические туристы проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю 20 декабря.