Российские космонавты не смогли выйти в открытый космос из-за утечки на корабле "Союз"

Утечку обнаружили в среду, 14 декабря, за 1 час 40 минут до того, как Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин должны были выйти в открытый космос.
На тот момент российские космонавты уже надели скафандры и сбросили давление в шлюзовом затворе, чтобы начать полет, который должен был длиться 6 часов 40 минут.
Камеры на внешней стороне космической станции показали постоянный поток, который выходил из корабля "Союз" в космос. Предварительно источником утечки считают внешнюю систему охлаждения, расположенную вблизи кормовой части корабля.
В NASA заявили, что причина утечки точно не известна. Диспетчеры полетов заверили космонавтов, что Международная космическая станция в безопасности. Однако утечка продолжалась не менее трех часов. NASA прекратило прямую трансляцию этого инцидента и пообещало публиковать обновления в блоге и соцсетях.
"Эксперты в Москве собираются проверить их системы и отреагировать на утечку в соответствии со своими процедурами и политикой", – заявила директор полета космической станции NASA Эмили Нельсон.
Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.
В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года, но в "Роскосмосе" говорили, что ее ресурса хватит на четыре дополнительных года.
В июле 2022 года "Роскосмос" принял решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года.