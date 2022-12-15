Российские космонавты не смогли выйти в открытый космос из-за утечки на корабле "Союз"

Утечку обнаружили в среду, 14 декабря, за 1 час 40 минут до того, как Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин должны были выйти в открытый космос.

На тот момент российские космонавты уже надели скафандры и сбросили давление в шлюзовом затворе, чтобы начать полет, который должен был длиться 6 часов 40 минут.

Камеры на внешней стороне космической станции показали постоянный поток, который выходил из корабля "Союз" в космос. Предварительно источником утечки считают внешнюю систему охлаждения, расположенную вблизи кормовой части корабля.

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Видео: VideoFromSpace / YouTube

В NASA заявили, что причина утечки точно не известна. Диспетчеры полетов заверили космонавтов, что Международная космическая станция в безопасности. Однако утечка продолжалась не менее трех часов. NASA прекратило прямую трансляцию этого инцидента и пообещало публиковать обновления в блоге и соцсетях.

"Эксперты в Москве собираются проверить их системы и отреагировать на утечку в соответствии со своими процедурами и политикой", – заявила директор полета космической станции NASA Эмили Нельсон.