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NASA хочет привлечь SpaceX к вывозу астронавтов из МКС из-за утечки на "Союзе"

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Принятие окончательного решения по вывозу космонавтов с "Союза" отложили до января
Принятие окончательного решения по вывозу космонавтов с "Союза" отложили до января
Фото: depositphotos.com

Американское космическое агентство (NASA) исследует возможность применения космического корабля Crew Dragon компании SpaceX для вывоза некоторых членов экипажа Международной космической станции (МКС) после утечки охлаждающей жидкости на российском корабле "Союз МС-22". Об этом написало агентство Reuters.

14 декабря у российского космического корабля "Союз" из-за повреждения обшивки произошла утечка охлаждающей жидкости. На борту аппарата в это время находились трое астронавтов – американец Фрэнк Рубио и россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, – которые еще в сентябре прибыли на МКС для выполнения шестимесячной миссии.

Сейчас они находятся в поврежденной капсуле "Союза", пристыкованной к МКС. Люк на станцию астронавты держат открытым, чтобы у них на корабле не повышалась температура.

Руководитель российских пилотируемых космических программ Сергей Крикалев заявил журналистам, что температура в капсуле быстро возрастет, если люк на станцию закрыть. "РИА Новости" писали, что температура внутри российского корабля повышалась до +50 °С.

Сейчас к МКС также пристыкован другой корабль – Crew Dragon компании SpaceX. На нем на станцию прилетели еще четверо астронавтов.

"Мы задали SpaceX несколько вопросов относительно их способности вернуть дополнительных членов экипажа на Dragon, если это необходимо, но это не является нашим основным фокусом сейчас", – заявила представитель NASA Сандра Джонс Reuters.

В то же время "Роскосмос" рассматривает запуск пустого "Союза" на МКС для возвращения трех членов экипажа. Если Россия не сможет запустить еще один "Союз" или по какой-либо причине решит, что это было бы слишком рискованно, NASA взвешивает другой вариант. При этом принятие окончательного решения отложили до января.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года, но в "Роскосмосе" говорили, что ее ресурса хватит на четыре дополнительных года.

В июле 2022 года "Роскосмос" принял решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, МКС, космос, NASA, Роскосмос, SpaceX, Сергей Крикалев, астронавты, Crew Dragon, россияне
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