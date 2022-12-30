NASA хочет привлечь SpaceX к вывозу астронавтов из МКС из-за утечки на "Союзе"

14 декабря у российского космического корабля "Союз" из-за повреждения обшивки произошла утечка охлаждающей жидкости. На борту аппарата в это время находились трое астронавтов – американец Фрэнк Рубио и россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, – которые еще в сентябре прибыли на МКС для выполнения шестимесячной миссии.

Сейчас они находятся в поврежденной капсуле "Союза", пристыкованной к МКС. Люк на станцию астронавты держат открытым, чтобы у них на корабле не повышалась температура.

Руководитель российских пилотируемых космических программ Сергей Крикалев заявил журналистам, что температура в капсуле быстро возрастет, если люк на станцию закрыть. "РИА Новости" писали, что температура внутри российского корабля повышалась до +50 °С.

Сейчас к МКС также пристыкован другой корабль – Crew Dragon компании SpaceX. На нем на станцию прилетели еще четверо астронавтов.

"Мы задали SpaceX несколько вопросов относительно их способности вернуть дополнительных членов экипажа на Dragon, если это необходимо, но это не является нашим основным фокусом сейчас", – заявила представитель NASA Сандра Джонс Reuters.

В то же время "Роскосмос" рассматривает запуск пустого "Союза" на МКС для возвращения трех членов экипажа. Если Россия не сможет запустить еще один "Союз" или по какой-либо причине решит, что это было бы слишком рискованно, NASA взвешивает другой вариант. При этом принятие окончательного решения отложили до января.