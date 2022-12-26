Астронавт NASA опубликовал фото Земли с борта МКС

"На МКС есть несколько окон, но лучшие виды, несомненно, открываются из купола, который находится в нижней части станции и всегда обращен к Земле. Это относительно позднее дополнение к станции, его собрали только в 2010 году, но оно уже принесло свои плоды в виде планетарных и астрономических наблюдений и исследований, а моим личным любимым занятием стала фотография", – написал он.

Контекст:

МКС – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство.

МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года.