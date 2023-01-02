"Космическая гонка" на Луну: В NASA заявили, что Китай может занять самые богатые ресурсами участки спутника Земли и даже не допустит до них США

Об этом в интервью Politico, опубликованном 1 января, заявил глава NASA Билл Нельсон.
Он допустил, что Китай может занять самые богатые ресурсами участки Луны и даже не допустит до них США.
Нельсон призвал "лучше следить" за тем, чтобы Китай не добрался до места на Луне под видом научных исследований – "а потом, не исключено, они скажут: "Держись подальше, мы здесь, это наша территория".
Нельсон отметил "огромные успехи" в освоении космоса, которых Китай добился за последние 10 лет. По его словам, дата "их высадки на Луну становится все ближе и ближе".
В то же время Нельсон выразил уверенность, что усилия США по возвращению на Луну первыми идут по графику. Следующая миссия на Луну Artemis II может состояться "в течение двух лет", подчеркнул глава NASA. Он также выразил надежду, что ее удастся ускорить.
Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что "некоторые официальные лица США безответственно исказили нормальные и законные космические усилия Китая".
Он указал, что "космическое пространство – это не поле для борьбы", а КНР "всегда выступала за мирное использование космического пространства" и "выступает против гонки вооружений в космическом пространстве".
Китай совершил несколько миссий на Луну. Так, в рамках миссии Chang'e 4 посадочный модуль Yutu 2 на солнечной энергии совершил первую в истории посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
В декабре 2020 года космический аппарат Chang’е-5 прилунился на одном из самых молодых морских базальтов, расположенном в средней широте на спутнике Земли, и доставил образцы массой 1,7 кг. Китайский космический модуль также обнаружил воду на Луне.
В ноябре 2022 года к Луне стартовал беспилотный космический корабль Orion миссии NASA Artemis I. Он был запущен сверхтяжелой ракетой-носителем SLS.
Orion облетел Луну по широкой орбите, максимально приблизился к спутнику Земли 21 ноября (на расстояние 130 км) и вернулся на Землю в декабре.
Если ученые убедятся в безопасности аппарата, в 2024 году Artemis II отправится в пилотируемый полет, а в 2025 году планируется высадка людей на Луну.