"Космическая гонка" на Луну: В NASA заявили, что Китай может занять самые богатые ресурсами участки спутника Земли и даже не допустит до них США

Дата высадки астронавтов Китая на Луну "становится все ближе и ближе", отметили в NASA Фото: EPA

Об этом в интервью Politico, опубликованном 1 января, заявил глава NASA Билл Нельсон.

Он допустил, что Китай может занять самые богатые ресурсами участки Луны и даже не допустит до них США.

Нельсон призвал "лучше следить" за тем, чтобы Китай не добрался до места на Луне под видом научных исследований – "а потом, не исключено, они скажут: "Держись подальше, мы здесь, это наша территория".

Нельсон отметил "огромные успехи" в освоении космоса, которых Китай добился за последние 10 лет. По его словам, дата "их высадки на Луну становится все ближе и ближе".

В то же время Нельсон выразил уверенность, что усилия США по возвращению на Луну первыми идут по графику. Следующая миссия на Луну Artemis II может состояться "в течение двух лет", подчеркнул глава NASA. Он также выразил надежду, что ее удастся ускорить.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что "некоторые официальные лица США безответственно исказили нормальные и законные космические усилия Китая".

Он указал, что "космическое пространство – это не поле для борьбы", а КНР "всегда выступала за мирное использование космического пространства" и "выступает против гонки вооружений в космическом пространстве".