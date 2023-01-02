ГОРДОН
 
 
МИР

"Космическая гонка" на Луну: В NASA заявили, что Китай может занять самые богатые ресурсами участки спутника Земли и даже не допустит до них США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дата высадки астронавтов Китая на Луну "становится все ближе и ближе", отметили в NASA
Дата высадки астронавтов Китая на Луну "становится все ближе и ближе", отметили в NASA
Фото: EPA

США и Китай участвуют во все более жесткой "космической гонке" на Луну, ближайшие два года могут определить, кто в ней победит.

Об этом в интервью Politico, опубликованном 1 января, заявил глава NASA Билл Нельсон.

Он допустил, что Китай может занять самые богатые ресурсами участки Луны и даже не допустит до них США.

Нельсон призвал "лучше следить" за тем, чтобы Китай не добрался до места на Луне под видом научных исследований – "а потом, не исключено, они скажут: "Держись подальше, мы здесь, это наша территория".

Нельсон отметил "огромные успехи" в освоении космоса, которых Китай добился за последние 10 лет. По его словам, дата "их высадки на Луну становится все ближе и ближе".

В то же время Нельсон выразил уверенность, что усилия США по возвращению на Луну первыми идут по графику. Следующая миссия на Луну Artemis II может состояться "в течение двух лет", подчеркнул глава NASA. Он также выразил надежду, что ее удастся ускорить.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что "некоторые официальные лица США безответственно исказили нормальные и законные космические усилия Китая".

Он указал, что "космическое пространство – это не поле для борьбы", а КНР "всегда выступала за мирное использование космического пространства" и "выступает против гонки вооружений в космическом пространстве".

Контекст:

Китай совершил несколько миссий на Луну. Так, в рамках миссии Chang'e 4 посадочный модуль Yutu 2 на солнечной энергии совершил первую в истории посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

В декабре 2020 года космический аппарат Chang’е-5 прилунился на одном из самых молодых морских базальтов, расположенном в средней широте на спутнике Земли, и доставил образцы массой 1,7 кг. Китайский космический модуль также обнаружил воду на Луне.

В ноябре 2022 года к Луне стартовал беспилотный космический корабль Orion миссии NASA Artemis I. Он был запущен сверхтяжелой ракетой-носителем SLS.

Orion облетел Луну по широкой орбите, максимально приблизился к спутнику Земли 21 ноября (на расстояние 130 км) и вернулся на Землю в декабре.

Если ученые убедятся в безопасности аппарата, в 2024 году Artemis II отправится в пилотируемый полет, а в 2025 году планируется высадка людей на Луну.

Теги: США, Китай, NASA, посольство, Луна, исследование, миссия, КНР, борьба, интервью, Билл Нельсон, космический корабль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кот Степан во Львове встретился с украинским дизайнером Багинским
Кот Степан во Львове встретился с украинским дизайнером Багинским
"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео
"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
На фронте погиб режиссер монтажа Виктор Онисько
На фронте погиб режиссер монтажа Виктор Онисько
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году
Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью
Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью
  "Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео
  "Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (56341)
2
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (47738)
3
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (45064)
4
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года (42960)
5
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (31341)
6
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком (18641)
7
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым (14247)
8
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами (12023)
 
 
 
 