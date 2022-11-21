Космический корабль "Орион" прошел на минимальной высоте над поверхностью Луны

NASA вело прямую трансляцию события. Она прервалась, когда корабль зашел за Луну и был потерян сигнал. Аппарат совершил необходимый маневр без связи с Землей.

Через четыре дня NASA планирует вывести Orion на удаленную орбиту вокруг Луны, прежде чем он начнет возвращение на Землю.

Космический корабль стартовал к Луне 16 ноября. Он был запущен сверхтяжелой ракетой-носителем SLS.