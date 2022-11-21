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Космический корабль "Орион" прошел на минимальной высоте над поверхностью Луны

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Космический аппарат пролетел над поверхностью Луны
Космический аппарат пролетел над поверхностью Луны
Фото: nasa.gov

Беспилотный космический корабль "Орион" миссии NASA Artemis-1 21 ноября прошел всего в 130 километрах над лунной поверхностью и завершил прожиг двигателя, необходимый для продолжения полета, сообщает Space.com.

NASA вело прямую трансляцию события. Она прервалась, когда корабль зашел за Луну и был потерян сигнал. Аппарат совершил необходимый маневр без связи с Землей.

Через четыре дня NASA планирует вывести Orion на удаленную орбиту вокруг Луны, прежде чем он начнет возвращение на Землю.

Космический корабль стартовал к Луне 16 ноября. Он был запущен сверхтяжелой ракетой-носителем SLS.

Контекст:

Artemis-1 — первая из серии все более сложных миссий, которые позволят людям исследовать Луну и Марс, сообщает NASA.

Корабль был отправлен с тремя манекенами на борту. Если ученые убедятся в безопасности аппарата, в 2024 году Artemis-2 отправится в пилотируемый полет, а в 2025 году планируется высадка людей на Луну.

Теги: космос, NASA, Луна, космический корабль
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