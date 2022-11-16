Китай запустил ракету, которая вывела в космос пять коммерческих спутников

Для китайских ракет-носителей серии CERES-1 этот полет стал четвертым по счету Фото: chinaview.cn

Ракета-носитель стартовала в 14.20 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. На орбиту были доставлены пять коммерческих спутников "Цзилинь-1 Гаофэнь 03D".

В агентстве отметили, что грузы, доставляемые ракетой, будут использованы для предоставления коммерческих услуг дистанционного зондирования.

Для ракет-носителей серии CERES-1 этот полет стал четвертым по счету.