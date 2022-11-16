Китай запустил ракету, которая вывела в космос пять коммерческих спутников

Ракета-носитель стартовала в 14.20 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. На орбиту были доставлены пять коммерческих спутников "Цзилинь-1 Гаофэнь 03D".
В агентстве отметили, что грузы, доставляемые ракетой, будут использованы для предоставления коммерческих услуг дистанционного зондирования.
Для ракет-носителей серии CERES-1 этот полет стал четвертым по счету.
21 сентября Китай произвел успешный запуск спутника с космодрома Цзюцюань. Он будет использоваться в основном для исследования атмосферной, морской среды и космического пространства, а также борьбы со стихийными бедствиями и проведения научных экспериментов.
27 сентября Китай запустил в космос три новых спутника при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-6". Спутники будут использоваться для проведения геологических обследований, городского планирования, предупреждения стихийных бедствий и ликвидации их последствий.
15 ноября Китай запустил новый спутник дистанционного зондирования "Яогань-34 03". Он был запущен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4В" и успешно вышел на заданную орбиту.