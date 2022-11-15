Китай запустил в космос новый спутник для зондирования Земли

Спутник был запущен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4В" и успешно вышел на заданную орбиту.
Агентство сообщает, что спутник будет использоваться для исследования земельных ресурсов, городского планирования, оценки урожайности сельскохозяйственных культур, а также предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.
Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот запуск стал 450-м по счету.
21 сентября Китай произвел успешный запуск спутника с космодрома Цзюцюань. Он будет использоваться в основном для исследования атмосферной, морской среды и космического пространства, а также борьбы со стихийными бедствиями и проведения научных экспериментов.
27 сентября Китай запустил в космос три новых спутника при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-6". Спутники будут использоваться для проведения геологических обследований, городского планирования, предупреждения стихийных бедствий и ликвидации их последствий.