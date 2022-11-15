Китай запустил в космос новый спутник для зондирования Земли

Китайский спутник был запущен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4В" Фото: chinaview.cn

Спутник был запущен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4В" и успешно вышел на заданную орбиту.

Агентство сообщает, что спутник будет использоваться для исследования земельных ресурсов, городского планирования, оценки урожайности сельскохозяйственных культур, а также предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.

Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот запуск стал 450-м по счету.