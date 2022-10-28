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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если Россия собьет хотя бы один американский спутник, это будет как Перл-Харбор – эксперт

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Россия угрожает сбивать спутники, которые помогают Украине в войне
Россия угрожает сбивать спутники, которые помогают Украине в войне
Фото: wikipedia.org

Российские власти заявили, что рассматривают коммерческие западные спутники, которые используются для помощи Украине, как "законные цели" для удара. О возможных последствиях рассказал популяризатор космоса Виталий Егоров, пишет Радио Свобода 28 октября.

Егоров отметил, что на космический аппарат распространяется суверенитет страны, которая его запустила – так же, как на корабли или самолеты. Поэтому для России атака на американский спутник будет приравнена к атаке на американский самолет или корабль. При этом в мировом космическом праве нет понятия "частный", поэтому если спутник американский, то при его сбитии отношения будут с американским государством.

По мнению Егорова, если Россия решится атаковать спутники, помогающие Украине, это приведет к тому, что США окажут Украине еще больше поддержки.

"Россия не в состоянии нанести серьезный урон американской космонавтике: у США есть четыре тысячи спутников, и все их не посбиваешь – у нас ракет столько нет. Да, будет мусор, но спутники летают на разной высоте, и чем выше, тем больше пространство и меньше вероятность, что спутник будет случайно поражен каким-то обломком мусора. Кроме того, в США эффективно работает производство спутников", – рассказал он.

При этом для самой России потери будут колоссальными, считает эксперт. По его мнению, РФ в таком случае придется попрощаться со всей космонавтикой и своими спутниками. Поэтому подобные заявления РФ можно считать блефом.

"Реально действовать так – это крайне необдуманный поступок. Мы знаем, что в США есть стороны, которые склоняются к увеличению или сокращению помощи Украине. И если Россия собьет хотя бы один американский спутник, это будет как Перл-Харбор. Тогда в Соединенных Штатах сомневались, воевать с японцами или нет. А после того, как Япония напала на Перл-Харбор, сомнений уже не было, и Америка вступила в войну. Здесь получится примерно так же. С точки зрения России это будет крайне глупый поступок. Хотя таких поступков за последние более чем полгода она уже наделала немало. Так что в нынешнее время ничему удивляться не стоит", – сказал эксперт.

По словам эксперта, технически у России есть возможность сбивать спутники, но не все.

"Например, у Maxar есть 5–6 спутников – столько ракет у России имеется. А у компании Planet Labs 150 спутников, и они очень маленькие по размеру – их посбивать Россия однозначно не в состоянии", – сказал он.

Контекст:

С началом российского вторжения в Украину компания SpaceX Илона Маска предоставила украинским властям доступ к системе спутникового интернета Starlink. Украинские военные используют спутниковую связь для коммуникации, координации подразделений, управления дронами и корректировки артиллерийского огня. 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.

Кроме того, СМИ получают некоторые сведения о ходе боевых действий в Украине при помощи спутниковых снимков американских компаний Planet Labs и Maxar. Против последней РФ уже угрожала ввести санкции.

Замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов 26 октября заявил, что Россия считает "законными целями" для удара коммерческие спутники США и их союзников, если они будут использоваться в ходе войны в Украине. 

Координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Штаты надлежащим образом ответят на любую атаку России на американские коммерческие спутники. 

Теги: Россия, космос, спутник, война России против Украины
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