Если Россия собьет хотя бы один американский спутник, это будет как Перл-Харбор – эксперт

Егоров отметил, что на космический аппарат распространяется суверенитет страны, которая его запустила – так же, как на корабли или самолеты. Поэтому для России атака на американский спутник будет приравнена к атаке на американский самолет или корабль. При этом в мировом космическом праве нет понятия "частный", поэтому если спутник американский, то при его сбитии отношения будут с американским государством.

По мнению Егорова, если Россия решится атаковать спутники, помогающие Украине, это приведет к тому, что США окажут Украине еще больше поддержки.

"Россия не в состоянии нанести серьезный урон американской космонавтике: у США есть четыре тысячи спутников, и все их не посбиваешь – у нас ракет столько нет. Да, будет мусор, но спутники летают на разной высоте, и чем выше, тем больше пространство и меньше вероятность, что спутник будет случайно поражен каким-то обломком мусора. Кроме того, в США эффективно работает производство спутников", – рассказал он.

При этом для самой России потери будут колоссальными, считает эксперт. По его мнению, РФ в таком случае придется попрощаться со всей космонавтикой и своими спутниками. Поэтому подобные заявления РФ можно считать блефом.

"Реально действовать так – это крайне необдуманный поступок. Мы знаем, что в США есть стороны, которые склоняются к увеличению или сокращению помощи Украине. И если Россия собьет хотя бы один американский спутник, это будет как Перл-Харбор. Тогда в Соединенных Штатах сомневались, воевать с японцами или нет. А после того, как Япония напала на Перл-Харбор, сомнений уже не было, и Америка вступила в войну. Здесь получится примерно так же. С точки зрения России это будет крайне глупый поступок. Хотя таких поступков за последние более чем полгода она уже наделала немало. Так что в нынешнее время ничему удивляться не стоит", – сказал эксперт.

По словам эксперта, технически у России есть возможность сбивать спутники, но не все.

"Например, у Maxar есть 5–6 спутников – столько ракет у России имеется. А у компании Planet Labs 150 спутников, и они очень маленькие по размеру – их посбивать Россия однозначно не в состоянии", – сказал он.