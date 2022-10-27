США надлежащим образом ответят на любую атаку РФ на американские спутники – Белый дом

США привлекут Россию к ответственности за любое подобное нападение, если оно произойдет, сказал Кирби Фото: ЕРА

Так Кирби отреагировал на высказывание замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова, который 26 октября заявил, что Россия считает "законными целями" для удара коммерческие спутники США и их союзников, если они будут использоваться в ходе войны в Украине.

Кирби подчеркнул, что "любая атака на инфраструктуру США будет встречена соответствующим образом".

США привлекут Россию к ответственности за любое подобное нападение, если оно произойдет, добавил он.