США надлежащим образом ответят на любую атаку РФ на американские спутники – Белый дом

Так Кирби отреагировал на высказывание замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова, который 26 октября заявил, что Россия считает "законными целями" для удара коммерческие спутники США и их союзников, если они будут использоваться в ходе войны в Украине.
Кирби подчеркнул, что "любая атака на инфраструктуру США будет встречена соответствующим образом".
США привлекут Россию к ответственности за любое подобное нападение, если оно произойдет, добавил он.
С началом российского вторжения в Украину компания SpaceX Илона Маска предоставила украинским властям доступ к системе спутникового интернета Starlink. Украинские военные используют спутниковую связь для коммуникации, координации подразделений, управления дронами и корректировки артиллерийского огня. 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.
Кроме того, СМИ получают некоторые сведения о ходе боевых действий в Украине при помощи спутниковых снимков американских компаний Planet Labs и Maxar. Против последней РФ уже угрожала ввести санкции.
"Радио Свобода" уточняет, что в 2020 году Россия проводила испытания противоспутниковых ракет, сбив как минимум один спутник на орбите. Кроме того, в 2004 году Россия запустила спутник "Космос-2499", который, по данным CNN, носит неофициальное название "Камикадзе" и может сбивать другие спутники, меняя их орбиту.
В апреле 2022 года США в одностороннем порядке взяли на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия, так как их уничтожение создает облако обломков, которое может угрожать другим спутникам, Международной космической станции и китайской орбитальной станции "Тяньгун", писало агентство AP.