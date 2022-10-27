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США надлежащим образом ответят на любую атаку РФ на американские спутники – Белый дом

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США привлекут Россию к ответственности за любое подобное нападение, если оно произойдет, сказал Кирби
США привлекут Россию к ответственности за любое подобное нападение, если оно произойдет, сказал Кирби
Фото: ЕРА

США надлежащим образом ответят на любую атаку России на американские коммерческие спутники. Об этом координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил во время общения с журналистами 27 октября, сообщает Barron's, ссылаясь на материал в закрытой ленте AFP.

Так Кирби отреагировал на высказывание замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова, который 26 октября заявил, что Россия считает "законными целями" для удара коммерческие спутники США и их союзников, если они будут использоваться в ходе войны в Украине. 

Кирби подчеркнул, что "любая атака на инфраструктуру США будет встречена соответствующим образом". 

США привлекут Россию к ответственности за любое подобное нападение, если оно произойдет, добавил он.

Контекст:

С началом российского вторжения в Украину компания SpaceX Илона Маска предоставила украинским властям доступ к системе спутникового интернета Starlink. Украинские военные используют спутниковую связь для коммуникации, координации подразделений, управления дронами и корректировки артиллерийского огня. 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.

Кроме того, СМИ получают некоторые сведения о ходе боевых действий в Украине при помощи спутниковых снимков американских компаний Planet Labs и Maxar. Против последней РФ уже угрожала ввести санкции.

"Радио Свобода" уточняет, что в 2020 году Россия проводила испытания противоспутниковых ракет, сбив как минимум один спутник на орбите. Кроме того, в 2004 году Россия запустила спутник "Космос-2499", который, по данным CNN, носит неофициальное название "Камикадзе" и может сбивать другие спутники, меняя их орбиту.

В апреле 2022 года США в одностороннем порядке взяли на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия, так как их уничтожение создает облако обломков, которое может угрожать другим спутникам, Международной космической станции и китайской орбитальной станции "Тяньгун", писало агентство AP.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, космос, нападение, Белый дом, спутник, Джон Кирби, инфраструктура
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