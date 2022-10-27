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Россия пригрозила сбивать иностранные спутники, используемые Украиной

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В РФ назвали иностранные спутники, используемые в ходе войны, законной целью для удара
В РФ назвали иностранные спутники, используемые в ходе войны, законной целью для удара
Фото: depositphotos.com

Россия считает "законными целями" для удара коммерческие спутники США и их союзников, если они будут использоваться в ходе войны в Украине. Об этом на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, пишет ТАСС.

"Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", – сказал он.

Воронцов добавил, что якобы в результате действий Запада "неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, – в первую очередь в развивающихся странах".

Контекст:

С началом российского вторжения в Украину компания SpaceX Илона Маска предоставила украинским властям доступ к системе спутникового интернета Starlink. Украинские военные используют спутниковую связь для коммуникации, координации подразделений, управления дронами и корректировки артиллерийского огня. 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.

Кроме того, СМИ получают некоторые сведения о ходе боевых действий в Украине при помощи спутниковых снимков американских компаний Planet Labs и Maxar. Против последней РФ уже угрожала ввести санкции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, война, спутник, война России против Украины
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