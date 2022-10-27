Россия пригрозила сбивать иностранные спутники, используемые Украиной

В РФ назвали иностранные спутники, используемые в ходе войны, законной целью для удара Фото: depositphotos.com

"Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", – сказал он.

Воронцов добавил, что якобы в результате действий Запада "неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, – в первую очередь в развивающихся странах".