Россия пригрозила сбивать иностранные спутники, используемые Украиной

"Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", – сказал он.
Воронцов добавил, что якобы в результате действий Запада "неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, – в первую очередь в развивающихся странах".
С началом российского вторжения в Украину компания SpaceX Илона Маска предоставила украинским властям доступ к системе спутникового интернета Starlink. Украинские военные используют спутниковую связь для коммуникации, координации подразделений, управления дронами и корректировки артиллерийского огня. 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.
Кроме того, СМИ получают некоторые сведения о ходе боевых действий в Украине при помощи спутниковых снимков американских компаний Planet Labs и Maxar. Против последней РФ уже угрожала ввести санкции.