NASA запустило к Луне самую мощную ракету в истории. В рамках миссии на спутнике собираются создать постоянную базу

Запуск SLS должен был состояться еще в конце августа, однако несколько раз откладывался из-за утечек топлива, обнаруженных до старта, а также из-за шторма "Николь", который обрушился на США в начале ноября.

К моменту публикации новости Orion развернул солнечные батареи, завершил маневр поднятия перигея и успешно вышел на траекторию полета к Луне.

Artemis I – тестовый беспилотный полет перед отправкой к спутнику Земли модуля с экипажем, запланированный на 2024 год (миссия Artemis II). Он продлится немного больше 25 дней – Orion должен облететь Луну по широкой орбите и вернуться на Землю 11 декабря, приводнившись в Тихом океане.

Конечной задачей миссии является возобновление полетов человека на Луну и создание постоянной лунной базы к 2028 году для подготовки к полетам на Марс (планируется, что они состоятся в 2030–2040 годах). NASA называет миссию Artemis "первым шагом в следующую эпоху исследования космоса".

98-метровая ракета SLS – самая большая и мощная ракета в истории для отправки людей в дальний космос. Если миссия Artemis I будет успешной, США могут вернуться на Луну спустя более 50 лет после закрытия программы "Аполлон" (с 1969-го по 1972 годы американские астронавты высаживались на Луну шесть раз).