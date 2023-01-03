В начале февраля к Земле приблизится комета, которую в последний раз видели еще неандертальцы

Комета, названная C/2022 E3 (ZTF), в настоящее время проходит через внутреннюю часть Солнечной системы. Он максимально приблизится к Солнцу 12 января, а затем пролетит мимо Земли, максимально приблизившись к нашей планете между 1-м и 2 февраля.

Если комета продолжит становиться ярче, как это происходит сейчас, ее можно будет увидеть в темном небе невооруженным глазом. Это трудно предсказать для комет, но даже если она поблекнет, то все равно должна быть видна в бинокль или телескоп в течение нескольких дней после ее максимального приближения.

Наблюдатели в Северном полушарии смогут найти комету на утреннем небе, поскольку в январе она движется в направлении северо-запада. C/2022 E3 (ZTF) станет видимой для наблюдателей в Южном полушарии в начале февраля 2023 года. Комету лучше искать, когда луна в небе тусклая.

По данным Лаборатории реактивного движения NASA, период кометы составляет около 50 тыс. лет. Это означает, что в последний раз она подходила так близко в период верхнего палеолита на Земле. Следовательно, последние люди, которые могли видеть ее, были ранними представителями Homo Sapiens, жившими во время последнего ледникового периода, пишет Space.com. То же самое можно сказать и о последних неандертальцах, поскольку этот вид вымер примерно через 10 тыс. лет после последнего прохождения кометы недалеко от Земли.