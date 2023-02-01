Телескоп James Webb показал фото со множеством галактик

Большая спиральная галактика, которая является самой крупной на изображении, сопровождается обилием меньших, более далеких галактик, которые варьируются от полноценных спиралей до простых ярких пятен. Галактика LEDA 2046648 расположена на расстоянии чуть более миллиарда световых лет от Земли, в созвездии Геркулеса.
Одна из основных научных целей телескопа — наблюдать за далекими, а значит, древними галактиками, чтобы понять детали их образования, эволюции и состава. Острое инфракрасное зрение James Webb помогает ему заглянуть в прошлое, так как свет от более старых, более далеких галактик смещается в красную сторону, в сторону инфракрасных длин волн.
Сравнение древних структур с современными галактиками поможет астрономам понять, как галактики формируют структуры, которые наблюдаются во Вселенной в настоящее время. Телескоп также исследует химический состав тысяч галактик, чтобы выяснить, как тяжелые элементы формировались и накапливались по мере эволюции галактик.
James Webb – самый большой и самый мощный телескоп, его стоимость – $10 млрд, отмечает "Голос Америки". Этот телескоп наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, он примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник – космический телескоп Hubble, который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в основном в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн.
Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. 7–8 января он развернул свое основное зеркало. 13 июля 2022-го NASA показало первые снимки Вселенной с телескопа James Webb.
21 июля 2022 года сообщалось, что James Webb, возможно, нашел самую древнюю галактику, которая возникла через 300 млн лет после Большого взрыва.