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Ядро Земли остановилось и, возможно, изменило направление вращения – ученые

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Внутреннее ядро может колебаться с периодичностью примерно в 70 лет, заявили ученые
Внутреннее ядро может колебаться с периодичностью примерно в 70 лет, заявили ученые 
Фото: depositphotos.com

Внутреннее ядро Земли недавно остановилось и, возможно, изменило направление своего вращения. Об этом говорится в статье январского номера журнала Nature Geoscience, который вышел 23 числа.

Полная версия статьи доступна по подписке. Но научный материал проанализировали ресурсы, в частности, Science News и Vice

Авторы исследования – ученые И Ян и Сяодун Сонг из Пекинского университета в Китае.

В работе они полагаются на данные о сейсмических волнах, которые собирались еще с начала 1960 года.

В ходе исследований они обнаружили, что части внутреннего ядра Земли, ранее демонстрировавшие четкие признаки вариаций, внезапно показали изменения. Примерно к 2009 году ядро остановилось, отметили ученые. 

"Теперь оно постепенно движется в противоположном направлении", – говорится в материале. 

Иллюстрация: Argonne National Laboratory / Flickr
Иллюстрация: Argonne National Laboratory / Flickr

Сонг и Янг делают вывод, что внутреннее ядро может колебаться с периодичностью примерно в 70 лет, меняя направление каждые 35 лет или около того. 

В исследовании говорится, что продолжительность земных суток, которая немного меняется со временем, возможно, синхронизирована с предложенным циклом движения ядра. Как говорится в анализе Vice, по этой причине новые научные результаты "могут говорить о динамических взаимодействиях между самыми глубокими и самыми поверхностными слоями твердой системы Земли". Какая именно связь может быть между этими слоями планеты, ученые пока не выяснили.

В то же время они предполагают, что гравитационная связь между внутренним ядром и мантией "может вызвать деформацию поверхности Земли, что повлияет на уровень моря", а это, в свою очередь, может повлиять на "глобальную циркуляцию атмосферы и температуру".

Ученые сказали, что их следующие шаги состоят в том, чтобы "построить количественные модели физических механизмов в многодесятилетней системе колебаний" и "отследить, как вращение изменится в будущем". 

Теги: ученые, Земля, исследование, гравитация, будущее
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