Астрономы обнаружили астероид – убийцу планет, который прячется в свете Солнца

2022 AP7 является одним из нескольких недавно обнаруженных астероидов, вращающихся вокруг Земли и Венеры Фото: depositphotos.com

Астероид получил название 2022 AP7 и является одним из нескольких недавно обнаруженных астероидов, вращающихся вокруг Земли и Венеры. Его ширина оценивается в 1,5 км – это размер, который астрономы называют "убийцей планет" из-за ущерба, который такой астероид может нанести.

При этом астероид пересекает орбиту Земли, однако эксперты говорят, что возможное столкновение, вероятно, произойдет не раньше, чем через несколько тысяч лет.

По словам Скотта Шеппарда из лаборатории Земли и планет Института науки Карнеги (США), на данный момент обнаружены два крупных околоземных астероида диаметром около 1 км, размер которых называют "убийцами планет". Другой крупный астероид находится на орбите, которая полностью совпадает с орбитой Земли, поэтому ей ничего не угрожает.

Найти астероиды во внутренней части Солнечной системы, сообщило Sky News, сложно из-за яркого фона от солнечных бликов.