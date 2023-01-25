NASA разработает ядерный двигатель для предстоящих полетов на Марс

Последние испытания ядерного теплового ракетного двигателя США проводили более 50 лет назад Фото: nasa.gov

"NASA будет работать с нашим давним партнером, DARPA, над разработкой и демонстрацией передовой технологии ядерных тепловых двигателей уже в 2027 году. С помощью этой новой технологии астронавты смогут путешествовать в дальний космос и обратно быстрее, чем когда-либо, что является важной возможностью для подготовки к пилотируемым полетам на Марс", – сказал администратор NASA Билл Нельсон.

В агентстве отмечают, что сокращение времени в космических путешествиях является ключевым компонентом пилотируемых миссий на Марс, поскольку более длительные полеты требуют большего количества припасов и более надежных систем.

Новый двигатель, по данным NASA, будет в три или более раз эффективнее существующих жидкостных ракетных двигателей.

В NASA подчеркнули, что последние испытания ядерного теплового ракетного двигателя США проводили более 50 лет назад.