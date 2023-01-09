Жителей Южной Кореи предупредили о возможном падении спутника NASA

В NASA заявили, что спутник весом 2450 кг войдет в атмосферу нашей планеты 8-го или 9 января Фото: depositphotos.com

Как отмечает агентство, обычно жители Южной Кореи получают на мобильные телефоны подобные уведомления о землетрясениях или вспышках COVID-19. Но на этот раз в сообщении говорилось об обломках падающего на Землю американского спутника.

Жителей Южной Кореи призвали быть осторожными при выходе на улицу.

Позже власти страны сообщили, что спутник пролетел над Корейским полуостровом и не нанес никаких повреждений.

На прошлой неделе NASA заявило, что спутник весом 2450 кг, вероятно, войдет в атмосферу нашей планеты в 8-го или 9 января. Ожидалось, что большинство космического аппарата сгорит после входа в атмосферу Земли, но некоторые компоненты могут упасть на Землю. NASA заявило, что риск ущерба для любого человека на планете очень низкий.