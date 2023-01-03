Украинский спутник PolyITAN-HP-30 запустили на орбиту Земли

В общей сложности ракета-носитель вывела на орбиту 114 аппаратов, среди которых и украинский спутник, сообщили в Space X.
Liftoff! pic.twitter.com/xH6ulPu0YM— SpaceX (@SpaceX) January 3, 2023
Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали ученые Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" исключительно за бюджетные средства, сообщала пресс-служба Министерства науки и образования.
Он был разработан к 30-летию независимости Украины.
Как проинформировали в министерстве, наноспутник будет задействован в эксперименте по исследованию эффективности функционирования тепловых труб различных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.