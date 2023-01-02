В США выведут на орбиту украинский наноспутник, созданный к 30-летию независимости

Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали ученые Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

После вывода на планируемую орбиту наноспутник будет задействован в эксперименте по исследованию эффективности функционирования тепловых труб различных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

С 16.00 по киевскому времени 3 января 2023 года на "КПИмедиа" – официальном YouTube-канале Киевского политехнического института – начнется прямая трансляция вывода на орбиту Земли. В ходе прямой трансляции будут проведены интервью и другие мероприятия.

Старт ракеты-носителя должен состояться в 16.56 по киевскому времени. Наблюдать за пуском в прямом эфире можно будет по ссылке.