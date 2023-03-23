Телескоп James Webb зафиксировал пылевую бурю на планете за пределами Солнечной системы

Об этом сообщает ВВС.

Профессор Эдинбургского университета и Королевской обсерватории Эдинбурга Бет Биллер объяснила вещателю, что буря, которую зафиксировал Webb, не похожа на явление, которое можно увидеть в пустынных районах на Земле, это скорее "каменистый туман".

По ее словам, это как песчинки, но "только намного меньше обычных, как дым".

В пресс-релизе, опубликованном на сайте NASA, говорится, что VHS 1256 b вращается сразу вокруг двух звезд, день на планете длится 22 часа. Чтобы сделать один оборот по орбите, планете нужно 10 тыс. лет. Она находится примерно в четыре раза дальше от своих звезд, чем Плутон от Солнца.

Фото: nasa.gov

В течение суток ее атмосфера "постоянно поднимается, перемешивается и движется, поднимая более горячий материал вверх и опуская более холодный", говорится в релизе.

"В результате изменения яркости настолько впечатляющи, что это самый изменчивый объект планетарной массы, известный на сегодняшний день", – отметили в NASA.

С астрономической точки зрения, планета "совсем молодая" – с момента ее образования прошло 150 млн лет, она еще будет меняться и остывать в течение миллиардов лет, сказано в сообщении.

С помощью телескопа ученые также установили, что на планете есть вода, метан, угарный и углекислый газ.

"Это самое большое количество молекул, когда-либо идентифицированных одновременно на планете за пределами нашей Солнечной системы", – говорится в сообщении.

ВВС отмечает, что VHS 1256 b впервые была обнаружена с помощью телескопа "Виста" в 2015 году. Это так называемый супер-Юпитер – планета, похожая на газовый гигант в Солнечной системе, но гораздо больше Юпитера – возможно, в 12–18 раз – по массе. Предыдущие исследования показали, что планета имеет красный цвет, что указывало на наличие пыли в ее атмосфере.

Исследования телескопа Webb подтвердили это.