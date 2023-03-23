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Телескоп James Webb зафиксировал пылевую бурю на планете за пределами Солнечной системы

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Планета находится на расстоянии 40 световых лет от Земли
Планета находится на расстоянии 40 световых лет от Земли
Фото: nasa.gov

Астрономам впервые удалось зафиксировать пылевую бурю на планете – телескоп James Webb разглядел ее на планете VHS 1256 b, которая находится за пределами Солнечной системы, на расстоянии 40 световых лет от Земли.

Об этом сообщает ВВС

Профессор Эдинбургского университета и Королевской обсерватории Эдинбурга Бет Биллер объяснила вещателю, что буря, которую зафиксировал Webb, не похожа на явление, которое можно увидеть в пустынных районах на Земле, это скорее "каменистый туман". 

По ее словам, это как песчинки, но "только намного меньше обычных, как дым". 

В пресс-релизе, опубликованном на сайте NASA, говорится, что VHS 1256 b вращается сразу вокруг двух звезд, день на планете длится 22 часа. Чтобы сделать один оборот по орбите, планете нужно 10 тыс. лет. Она находится примерно в четыре раза дальше от своих звезд, чем Плутон от Солнца. 

Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

В течение суток ее атмосфера "постоянно поднимается, перемешивается и движется, поднимая более горячий материал вверх и опуская более холодный", говорится в релизе. 

"В результате изменения яркости настолько впечатляющи, что это самый изменчивый объект планетарной массы, известный на сегодняшний день", – отметили в NASA.

С астрономической точки зрения, планета "совсем молодая" – с момента ее образования прошло 150 млн лет, она еще будет меняться и остывать в течение миллиардов лет, сказано в сообщении. 

С помощью телескопа ученые также установили, что на планете есть вода, метан, угарный и углекислый газ. 

"Это самое большое количество молекул, когда-либо идентифицированных одновременно на планете за пределами нашей Солнечной системы", – говорится в сообщении. 

ВВС отмечает, что VHS 1256 b впервые была обнаружена с помощью телескопа "Виста" в 2015 году. Это так называемый супер-Юпитер – планета, похожая на газовый гигант в Солнечной системе, но гораздо больше Юпитера – возможно, в 12–18 раз – по массе. Предыдущие исследования показали, что планета имеет красный цвет, что указывало на наличие пыли в ее атмосфере. 

Исследования телескопа Webb подтвердили это.

Контекст:

James Webb – самый большой и самый мощный телескоп, его стоимость – $10 млрд, отмечает "Голос Америки". Этот телескоп наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, он примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник – космический телескоп Hubble, который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в основном в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн.

Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. 7–8 января он развернул свое основное зеркало. 12 июля 2022-го NASA показало первые снимки Вселенной с телескопа James Webb.

21 июля сообщалось, что James Webb, возможно, нашел самую древнюю галактику, которая возникла через 300 млн лет после Большого взрыва.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: NASA, планета, исследование, телескоп, Плутон, Юпитер, Эдинбург, пустыня, обсерватория, James Webb
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