В 2023 году Украина направит на дроны минимум 20 млрд грн – Зеленский

Зеленский: На этой неделе было принято и несколько важных решений нашего правительства Фото: EPA

"На этой неделе было принято и несколько важных решений нашего правительства. В частности, отмечу решение, активизирующее производство беспилотников. Всего в этом году как минимум 20 миллиардов гривен будут направлены на закупку дронов для наших воинов", – заявил он.

Президент отметил, что это – "не предел".

24 марта Кабинет Министров Украины принял постановление, которое создает условия для массового производства беспилотных летательных аппаратов в Украине.