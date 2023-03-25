В 2023 году Украина направит на дроны минимум 20 млрд грн – Зеленский

"На этой неделе было принято и несколько важных решений нашего правительства. В частности, отмечу решение, активизирующее производство беспилотников. Всего в этом году как минимум 20 миллиардов гривен будут направлены на закупку дронов для наших воинов", – заявил он.
Президент отметил, что это – "не предел".
24 марта Кабинет Министров Украины принял постановление, которое создает условия для массового производства беспилотных летательных аппаратов в Украине.
Украина должна развивать свое производство беспилотников, чтобы не быть зависимой от техники из-за границы, заявил министр обороны Украины Алексей Резников 6 марта.
Глобальная фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации Украины в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.
Как заявлял Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта.
ВСУ используют разные беспилотники украинского производства – "Лелека-100", SKIF, "Фурія", "Валькірія", Spectator и другие.
22 марта 2023 года "Экономическая правда" писала, что украинские производители беспилотников не могут увеличить объемы выпуска продукции. Одна из причин – правила, установленные государством. В частности, как указано в статье, государство не покупает украинские дроны по рыночной цене. Еще одна проблема заключалась в том, что в феврале государство отменило налоги на импорт беспилотников, но оставило их для компонентов.