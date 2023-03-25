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ДЕНЬГИ

В 2023 году Украина направит на дроны минимум 20 млрд грн – Зеленский

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Зеленский: На этой неделе было принято и несколько важных решений нашего правительства
Зеленский: На этой неделе было принято и несколько важных решений нашего правительства
Фото: EPA

В 2023 году на закупку дронов Украина направит минимум 20 млрд грн. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 марта, опубликованном его пресс-службой.

"На этой неделе было принято и несколько важных решений нашего правительства. В частности, отмечу решение, активизирующее производство беспилотников. Всего в этом году как минимум 20 миллиардов гривен будут направлены на закупку дронов для наших воинов", – заявил он.

Президент отметил, что это – "не предел".

24 марта Кабинет Министров Украины принял постановление, которое создает условия для массового производства беспилотных летательных аппаратов в Украине.

Контекст:

Украина должна развивать свое производство беспилотников, чтобы не быть зависимой от техники из-за границы, заявил министр обороны Украины Алексей Резников 6 марта.

Глобальная фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации Украины в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

Как заявлял Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта.

ВСУ используют разные беспилотники украинского производства – "Лелека-100", SKIF, "Фурія", "Валькірія", Spectator и другие.

22 марта 2023 года "Экономическая правда" писала, что украинские производители беспилотников не могут увеличить объемы выпуска продукции. Одна из причин – правила, установленные государством. В частности, как указано в статье, государство не покупает украинские дроны по рыночной цене. Еще одна проблема заключалась в том, что в феврале государство отменило налоги на импорт беспилотников, но оставило их для компонентов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: беспилотники
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