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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине действуют нормативные ограничения, тормозящие выпуск беспилотников – СМИ

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Производители дронов сталкиваются с трудностями из-за официальных правил, пишут СМИ. На фото беспилотник "Лелека-100"
Производители дронов сталкиваются с трудностями из-за официальных правил, пишут СМИ. На фото – беспилотник "Лелека-100"
Фото: wikipedia.org

Украинские производители беспилотников не могут увеличить объемы выпуска продукции. Одна из причин – правила, установленные государством. Об этом говорится в публикации "Экономической правды" 22 марта.

Все беспилотники, производимые в Украине, почти полностью собираются из импортных деталей. С 2014 года в Украине появилось много частных компаний, которые производят беспилотники, по качеству сборки не уступающие иностранным аналогам, говорится в статье. После начала полномасштабного вторжения России беспилотники начали крупными партиями покупать как государство, так и волонтеры. В будущем предприятия не только могли бы обеспечивать украинскую армию, но и продавать продукцию за границу, пишет издание. Но есть ряд проблем, которые не дают им раскрыть свой потенциал.

Отмечается, что государство не покупает украинские дроны по рыночной цене. Согласно постановлению правительства, закупочная цена беспилотника определяется по формуле "затраты на производство плюс процент прибыли". Этот процент строго ограничен – он составляет 1–3% от себестоимости компонентов и 30% от сборки. Государство не закладывает в эту формулу затраты на разработку новых моделей и модернизацию мощностей, говорится в публикации.

В государственном концерне "Укроборонпром" заявили, что их производители БПЛА тоже ощущают проблемы с ограничением цен, так как дотации на производство беспилотников не предусмотрены.

Правило ограничения цены действует для украинских производителей, а иностранных не затрагивает, что дает им конкурентное преимущество. Украинскому производителю выгоднее перенести мощности за границу и оттуда продавать БПЛА Украине, отмечается в статье. Сейчас между производителями и властью идет дискуссия об улучшении правил.

Еще одна проблема – в феврале государство отменило налоги на импорт беспилотников, но оставило их для компонентов. Из-за этого украинские беспилотники получаются дороже импортных. По закону производитель может получить возмещение пошлин и НДС, но это действует только для запчастей, необходимых для выполнения государственных контрактов. Производители беспилотников заключают контракты не только с государством, но и с волонтерскими фондами, поэтому считают, что этот вид контрактов нужно приравнять к государственным.

Кроме того, в Украине можно бронировать от мобилизации рабочих, способствующих обороне страны в тылу. Однако эта процедура не работает в отношении так называемых дефицитных для фронта специалистов. Производители беспилотников имеют таких специалистов – это инженеры или операторы БПЛА, поэтому они могут быть мобилизованы и будут сложности с производственным процессом.

Есть и другие проблемы, преодолев которые отрасль производства беспилотников может покрывать большинство потребностей ВСУ, говорится в статье.

Контекст:

Украина должна развивать свое производство беспилотников, чтобы не быть зависимой от техники из-за границы. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников 6 марта.

5 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной фандрайзинговой платформы United24 по сбору средств для Украины (деньги поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам).

United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации Украины в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

Как заявлял глава Минцифры, вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта.

ВСУ используют разные беспилотники украинского производства – "Лелека-100", SKIF, "Фурія", "Валькірія", Spectator и другие.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Вооруженные силы Украины, беспилотники, волонтеры, ВСУ, война России против Украины
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