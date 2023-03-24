Кабмин Украины принял постановление, которое создает условия для массового производства беспилотников в Украине – Минцифры

Военные применяют на фронте в том числе и дроны украинского производства Фото: wikipedia.org

"Теперь компании смогут развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль и конкурировать с иностранными компаниями. Это возможность технологически усилить наших защитников и защитниц на фронте, а также активно развивать собственное производство беспилотников", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что постановление изменяет требования к "устаревшим и забюрократизированным правилам, которые фактически стимулировали украинские компании уходить с отечественного рынка".

"Новое законодательство ускорит покупку дронов, их поставки на фронт и – главное – создаст условия для украинского бизнеса. Принятое постановление дает старт массовому производству БПЛА в Украине. Ведь теперь производителям не нужно тратить несколько месяцев на бумажную волокиту, а вместо лишней бюрократии они могут заниматься непосредственно производством БПЛА", – сообщили в пресс-службе.

Также производители беспилотников смогут получать большую прибыль и затем реинвестировать ее в дальнейшее развитие.

"Одна из формул расчета закупочной стоимости БПЛА выглядит так: затраты на производство плюс процент от прибыли. Раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги – 30%. Низкая прибыль не позволяла компаниям развиваться. Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, государство подняло долю прибыли до 25%", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что постановление упрощает заключение контрактов, прием товара, допуск к эксплуатации и поставку на фронт.

"С одной стороны, предприятия получают благоприятные условия для развития и масштабирования, а с другой – наши военные будут получать быстрее и больше беспилотников на фронте", – добавили в пресс-службе.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал решение Кабмина "историческим".

"Сегодняшнее решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями. Вместо расходования месяцев на ненужную бумажную и бюрократическую работу – ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставка на фронт", – написал он в Telegram.

Как сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин согласовал предложение Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства цифровой трансформации по реализации в течение двух лет экспериментального проекта оборонных закупок беспилотных систем украинского производства. Также был утвержден порядок реализации экспериментального проекта.