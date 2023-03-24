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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин Украины принял постановление, которое создает условия для массового производства беспилотников в Украине – Минцифры

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Военные применяют на фронте в том числе и дроны украинского производства
Военные применяют на фронте в том числе и дроны украинского производства
Фото: wikipedia.org

Кабинет Министров Украины на заседании 24 марта принял постановление, которое создает условия для массового производства беспилотных летательных аппаратов в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Теперь компании смогут развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль и конкурировать с иностранными компаниями. Это возможность технологически усилить наших защитников и защитниц на фронте, а также активно развивать собственное производство беспилотников", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что постановление изменяет требования к "устаревшим и забюрократизированным правилам, которые фактически стимулировали украинские компании уходить с отечественного рынка".

"Новое законодательство ускорит покупку дронов, их поставки на фронт и – главное – создаст условия для украинского бизнеса. Принятое постановление дает старт массовому производству БПЛА в Украине. Ведь теперь производителям не нужно тратить несколько месяцев на бумажную волокиту, а вместо лишней бюрократии они могут заниматься непосредственно производством БПЛА", – сообщили в пресс-службе.

Также производители беспилотников смогут получать большую прибыль и затем реинвестировать ее в дальнейшее развитие.

"Одна из формул расчета закупочной стоимости БПЛА выглядит так: затраты на производство плюс процент от прибыли. Раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги – 30%. Низкая прибыль не позволяла компаниям развиваться. Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, государство подняло долю прибыли до 25%", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что постановление упрощает заключение контрактов, прием товара, допуск к эксплуатации и поставку на фронт.

"С одной стороны, предприятия получают благоприятные условия для развития и масштабирования, а с другой – наши военные будут получать быстрее и больше беспилотников на фронте", – добавили в пресс-службе.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал решение Кабмина "историческим".

"Сегодняшнее решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями. Вместо расходования месяцев на ненужную бумажную и бюрократическую работу – ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставка на фронт", – написал он в Telegram.

Как сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин согласовал предложение Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства цифровой трансформации по реализации в течение двух лет экспериментального проекта оборонных закупок беспилотных систем украинского производства. Также был утвержден порядок реализации экспериментального проекта.

Контекст:

Украина должна развивать свое производство беспилотников, чтобы не быть зависимой от техники из-за границы, заявил министр обороны Украины Алексей Резников 6 марта.

Глобальная фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации Украины в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

Как заявлял Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта.

ВСУ используют разные беспилотники украинского производства – "Лелека-100", SKIF, "Фурія", "Валькірія", Spectator и другие.

22 марта 2023 года "Экономическая правда" писала, что украинские производители беспилотников не могут увеличить объемы выпуска продукции. Одна из причин – правила, установленные государством. В частности, как указано в статье, государство не покупает украинские дроны по рыночной цене. Еще одна проблема заключалась в том, что в феврале государство отменило налоги на импорт беспилотников, но оставило их для компонентов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: бизнес, правительство, беспилотники, война России против Украины, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, Кабмин
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