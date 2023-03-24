Кабмин Украины принял постановление, которое создает условия для массового производства беспилотников в Украине – Минцифры

"Теперь компании смогут развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль и конкурировать с иностранными компаниями. Это возможность технологически усилить наших защитников и защитниц на фронте, а также активно развивать собственное производство беспилотников", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что постановление изменяет требования к "устаревшим и забюрократизированным правилам, которые фактически стимулировали украинские компании уходить с отечественного рынка".
"Новое законодательство ускорит покупку дронов, их поставки на фронт и – главное – создаст условия для украинского бизнеса. Принятое постановление дает старт массовому производству БПЛА в Украине. Ведь теперь производителям не нужно тратить несколько месяцев на бумажную волокиту, а вместо лишней бюрократии они могут заниматься непосредственно производством БПЛА", – сообщили в пресс-службе.
Также производители беспилотников смогут получать большую прибыль и затем реинвестировать ее в дальнейшее развитие.
"Одна из формул расчета закупочной стоимости БПЛА выглядит так: затраты на производство плюс процент от прибыли. Раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги – 30%. Низкая прибыль не позволяла компаниям развиваться. Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, государство подняло долю прибыли до 25%", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что постановление упрощает заключение контрактов, прием товара, допуск к эксплуатации и поставку на фронт.
"С одной стороны, предприятия получают благоприятные условия для развития и масштабирования, а с другой – наши военные будут получать быстрее и больше беспилотников на фронте", – добавили в пресс-службе.
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал решение Кабмина "историческим".
"Сегодняшнее решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями. Вместо расходования месяцев на ненужную бумажную и бюрократическую работу – ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставка на фронт", – написал он в Telegram.
Как сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин согласовал предложение Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства цифровой трансформации по реализации в течение двух лет экспериментального проекта оборонных закупок беспилотных систем украинского производства. Также был утвержден порядок реализации экспериментального проекта.
Украина должна развивать свое производство беспилотников, чтобы не быть зависимой от техники из-за границы, заявил министр обороны Украины Алексей Резников 6 марта.
Глобальная фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации Украины в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.
Как заявлял Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта.
ВСУ используют разные беспилотники украинского производства – "Лелека-100", SKIF, "Фурія", "Валькірія", Spectator и другие.
22 марта 2023 года "Экономическая правда" писала, что украинские производители беспилотников не могут увеличить объемы выпуска продукции. Одна из причин – правила, установленные государством. В частности, как указано в статье, государство не покупает украинские дроны по рыночной цене. Еще одна проблема заключалась в том, что в феврале государство отменило налоги на импорт беспилотников, но оставило их для компонентов.