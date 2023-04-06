Федоров анонсировал запуск платформы для разработчиков военных технологий

"Это платформа, где любой украинец, у кого есть идея, связанная с военной технологией, сможет получить подтверждение, имеет ли эта идея право на жизнь, и получить ресурсы, чтобы ее внедрить, начиная от безвозвратных грантов, заканчивая экспертной оценкой или консультацией Минобороны, ВСУ. Да и потом можно будет даже получить либо инвестора, либо государственные контракты", – рассказал Федоров.

Он подчеркнул, это будет платформа, где будут рождаться инновационные милитари-технологии.

"Это и дроны, и радиоэлектронная борьба, и кибербезопасность, разные автономные беспилотные платформы, в принципе, все, что способно защищать страну", – добавил он.