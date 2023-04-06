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Федоров анонсировал запуск платформы для разработчиков военных технологий

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Федоров анонсировал создание платформы, где будут "рождаться инновационные милитари-технологии"
Федоров анонсировал создание платформы, где будут "рождаться инновационные милитари-технологии"
Фото: Михайло Федоров / Facebook

В ближайший месяц Минцифры презентует и запустит defense tech-кластер Brave1 – проект направленный на поддержку специалистов, разрабатывающих военные технологии. Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью "Суспільному", опубликованном 5 апреля.

"Это платформа, где любой украинец, у кого есть идея, связанная с военной технологией, сможет получить подтверждение, имеет ли эта идея право на жизнь, и получить ресурсы, чтобы ее внедрить, начиная от безвозвратных грантов, заканчивая экспертной оценкой или консультацией Минобороны, ВСУ. Да и потом можно будет даже получить либо инвестора, либо государственные контракты", – рассказал Федоров.

Он подчеркнул, это будет платформа, где будут рождаться инновационные милитари-технологии.

"Это и дроны, и радиоэлектронная борьба, и кибербезопасность, разные автономные беспилотные платформы, в принципе, все, что способно защищать страну", – добавил он.

Теги: Украина, технологии, Минобороны, ВСУ, инновации, Михаил Федоров, Минцифры
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