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В Украине будет реестр школьников, учителей и школ – Федоров

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Федоров рассказал, что в сфере образования будет меньше бюрократии
Федоров рассказал, что в сфере образования будет меньше бюрократии
Фото: Михайло Федоров / Facebook

Минцифры работает над услугой образовательных документов в "Дії". Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью "Суспільному", опубликованном 5 апреля.

"Сейчас строится фундаментальная информационная система, в которой будет реестр и школьников, и учителей, и школ. После этого мы избавимся от лишней бюрократии. Например, перейти из одной школы в другую будет легче – это все будет происходить по электронной заявке", – сказал Федоров.

Он надеется, что проект удасться реализовать до конца года. По словам министра, родители, которые планируют отдавать детей в школу в сентябре этого года, уже могут рассчитывать, что часть документов будут подаваться онлайн.

Контекст:

Федоров с августа 2019 года по март 2023-го был вице-премьер-министром  министром цифровой трансформации Украины. 21 марта полномочия Федорова расширили – его назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации.

21 марта в Facebook он написал, что в сфере образования есть такие векторы работы: борьба с бюрократией, цифровизация, инновации и развитие милтек (кластер, связанный с военными технологиями). Говоря о борьбе с бюрократией, министр выразил надежду на трансформирование учебных заведений в такие, которые поддерживают и привлекают талантливых преподавателей за достойную оплату труда. В вопросе цифровизации Федоров анонсировал расширение "Дії" на образовательное направление, а также запуск сервисов для школьников, студентов и родителей.

Теги: Украина, образование, преподаватели, школьники, документы, школы, инновации, Михаил Федоров, Минцифры
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