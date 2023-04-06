В Украине будет реестр школьников, учителей и школ – Федоров

"Сейчас строится фундаментальная информационная система, в которой будет реестр и школьников, и учителей, и школ. После этого мы избавимся от лишней бюрократии. Например, перейти из одной школы в другую будет легче – это все будет происходить по электронной заявке", – сказал Федоров.
Он надеется, что проект удасться реализовать до конца года. По словам министра, родители, которые планируют отдавать детей в школу в сентябре этого года, уже могут рассчитывать, что часть документов будут подаваться онлайн.
Федоров с августа 2019 года по март 2023-го был вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Украины. 21 марта полномочия Федорова расширили – его назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации.
21 марта в Facebook он написал, что в сфере образования есть такие векторы работы: борьба с бюрократией, цифровизация, инновации и развитие милтек (кластер, связанный с военными технологиями). Говоря о борьбе с бюрократией, министр выразил надежду на трансформирование учебных заведений в такие, которые поддерживают и привлекают талантливых преподавателей за достойную оплату труда. В вопросе цифровизации Федоров анонсировал расширение "Дії" на образовательное направление, а также запуск сервисов для школьников, студентов и родителей.