В Украине будет реестр школьников, учителей и школ – Федоров

"Сейчас строится фундаментальная информационная система, в которой будет реестр и школьников, и учителей, и школ. После этого мы избавимся от лишней бюрократии. Например, перейти из одной школы в другую будет легче – это все будет происходить по электронной заявке", – сказал Федоров.

Он надеется, что проект удасться реализовать до конца года. По словам министра, родители, которые планируют отдавать детей в школу в сентябре этого года, уже могут рассчитывать, что часть документов будут подаваться онлайн.