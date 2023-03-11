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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ISW проанализировал, зачем РФ строит укрепления в тыловых регионах, где "никогда не будет боев"

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По мнению аналитиков ISW, строительство укреплений в Белгородской и Курской областях пустая трата средств
По мнению аналитиков ISW, строительство укреплений в Белгородской и Курской областях – пустая трата средств
Фото: Настоящий Гладков / Telegram

Региональные власти в РФ строят укрепления в Курской и Белгородской областях РФ, вероятно, в рамках поддержки информационных операций оккупантов, цель которых – представить в глазах россиян Украину как угрозу для России.

Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW), опубликованном 10 марта. 

В ISW отмечают, что Курская и Белгородская области – отдаленные от фронта тыловые регионы, где, "скорее всего, никогда не будет боевых действий". Институт обратил внимание, что по утверждению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на строительство "засеченной линии" в регионе потратили 10 млрд руб. 

Это, по оценке института, "пустая трата средств на фоне вопросов о способности России финансировать свои военные действия в Украине". 

"Любой российский персонал и техника, развернутые на этих линиях, были бы более уместны в других местах Украины. Возможно, российские чиновники в Курской и Белгородской областях строят оборонительные укрепления в поддержку информационных операций, цель которых – представить Украину угрожающей российской территории, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную для России", – добавили авторы отчета. 

РФ продолжает строить укрепления в оккупированном Крыму, это может свидетельствовать, что россияне не уверены в своей способности удержать ранее захваченные территории на юге Украины, говорится в обзоре. 

"В настоящее время ISW не наблюдал развертывания российских сил на какой-либо из этих оборонительных линий, и поэтому укрепления в настоящее время не имеют значения для российских операций в Украине", – добавили в институте. 

Контекст:

По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированной АР Крым – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.

Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР Минобороны Украины. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.

Губернаторы Курской и Белгородской областей РФ, граничащих с Украиной, с начала декабря прошлого года заявляли о строительстве укреплений "для защиты".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оборона, российская пропаганда, Белгородская область, война России против Украины, губернатор, границы, Курская область, ISW
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