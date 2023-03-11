ISW проанализировал, зачем РФ строит укрепления в тыловых регионах, где "никогда не будет боев"

По мнению аналитиков ISW, строительство укреплений в Белгородской и Курской областях – пустая трата средств Фото: Настоящий Гладков / Telegram

Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW), опубликованном 10 марта.

В ISW отмечают, что Курская и Белгородская области – отдаленные от фронта тыловые регионы, где, "скорее всего, никогда не будет боевых действий". Институт обратил внимание, что по утверждению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на строительство "засеченной линии" в регионе потратили 10 млрд руб.

Это, по оценке института, "пустая трата средств на фоне вопросов о способности России финансировать свои военные действия в Украине".

"Любой российский персонал и техника, развернутые на этих линиях, были бы более уместны в других местах Украины. Возможно, российские чиновники в Курской и Белгородской областях строят оборонительные укрепления в поддержку информационных операций, цель которых – представить Украину угрожающей российской территории, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную для России", – добавили авторы отчета.

РФ продолжает строить укрепления в оккупированном Крыму, это может свидетельствовать, что россияне не уверены в своей способности удержать ранее захваченные территории на юге Украины, говорится в обзоре.

"В настоящее время ISW не наблюдал развертывания российских сил на какой-либо из этих оборонительных линий, и поэтому укрепления в настоящее время не имеют значения для российских операций в Украине", – добавили в институте.