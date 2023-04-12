"Власти" оккупированного Крыма отменили празднование 1-го и 9 мая "по соображениям безопасности"

В феврале 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины, в том числе из Крыма Фото: ЕРА

По его словам, решение обусловлено "соображениями безопасности".

"Органы "власти" Крыма и Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая", – написал он, пообещав "не оставить без внимания ветеранов" и поздравить их дома.

Накануне власти Белгородской и Курской областей РФ отменили парад на 9 мая, курский губернатор Роман Старовойт также сообщил, что не будет праздничного салюта.

"Как я ранее говорил, сегодня безопасность земляков является приоритетом, поэтому было принято решение отказаться от проведения парада и запуска салютов 9 мая", – написал Старовойт.