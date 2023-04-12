"Власти" оккупированного Крыма отменили празднование 1-го и 9 мая "по соображениям безопасности"

По его словам, решение обусловлено "соображениями безопасности".
"Органы "власти" Крыма и Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая", – написал он, пообещав "не оставить без внимания ветеранов" и поздравить их дома.
Накануне власти Белгородской и Курской областей РФ отменили парад на 9 мая, курский губернатор Роман Старовойт также сообщил, что не будет праздничного салюта.
"Как я ранее говорил, сегодня безопасность земляков является приоритетом, поэтому было принято решение отказаться от проведения парада и запуска салютов 9 мая", – написал Старовойт.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
В декабре 2022 года начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
В начале января Буданов заявил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.