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Боятся разоблачения. В британской разведке объяснили отмену парадов на 9 мая в городах РФ

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В некоторых российских регионах решили отказаться от парада
В некоторых российских регионах решили отказаться от парада
Фото: EPA

Отмена парадов в честь 9 мая в ряде российских городов говорит о деликатной коммуникационной проблеме Кремля, считает разведка Великобритании. Такую оценку опубликовало британское министерство обороны в Twitter 13 апреля.

Руководители нескольких регионов России, граничащих с Украиной, а также оккупированного Крыма объявили об отмене своих обычно громких военных парадов в честь Дня Победы 9 мая. В то же время некоторые российские города, расположенные дальше от Украины, подтвердили, что планируют провести День Победы. Мероприятия, вероятно, в первую очередь были отменены из-за проблем с безопасностью вблизи границы, как заявили официальные лица.

Президент страны-агрессора Владимир Путин формулирует так называемую "специальную военную операцию", как в РФ называют вооруженную агрессию против Украины, в духе советского опыта Второй мировой войны, говорится в сообщении.

"Это рискует вызвать все большую тревогу у многих россиян, которые сразу же понимают плохо организованную и провальную кампанию в Украине. Почитание павших предыдущих поколений может легко превратиться в разоблачение масштабов недавних потерь, которые Кремль пытается скрыть", – заявляют в разведке.

Контекст:

В Курской и Белгородской областях РФ не будут проводить парады на 9 мая, когда Россия празднует День Победы во Второй мировой войне. Об этом в начале апреля заявили губернаторы обеих областей.

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил, что отменен не только парад, но и праздничный салют.

Обе эти области граничат с Украиной.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: разведка, парад, парад Победы
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