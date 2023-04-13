Боятся разоблачения. В британской разведке объяснили отмену парадов на 9 мая в городах РФ

Руководители нескольких регионов России, граничащих с Украиной, а также оккупированного Крыма объявили об отмене своих обычно громких военных парадов в честь Дня Победы 9 мая. В то же время некоторые российские города, расположенные дальше от Украины, подтвердили, что планируют провести День Победы. Мероприятия, вероятно, в первую очередь были отменены из-за проблем с безопасностью вблизи границы, как заявили официальные лица.

Президент страны-агрессора Владимир Путин формулирует так называемую "специальную военную операцию", как в РФ называют вооруженную агрессию против Украины, в духе советского опыта Второй мировой войны, говорится в сообщении.

"Это рискует вызвать все большую тревогу у многих россиян, которые сразу же понимают плохо организованную и провальную кампанию в Украине. Почитание павших предыдущих поколений может легко превратиться в разоблачение масштабов недавних потерь, которые Кремль пытается скрыть", – заявляют в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 April 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/YXX1fNpkdM — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 13, 2023