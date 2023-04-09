В РФ пытаются показать улучшение ситуации в оккупированных частях Украины, но это неправда – британская разведка

В разведке отметили, что 5 апреля под председательством президента России Владимира Путина состоялось заседание совета безопасности России в полном составе, это было первое такое мероприятие с октября 2022 года.

Основной доклад представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, в нем обсуждались вопросы восстановления, обеспечения правопорядка и общественного порядка на незаконно захваченных территориях Украины.

"Выбор Колокольцева в качестве основного спикера, вероятно, является попыткой Кремля представить ситуацию на этих территориях как нормализовавшуюся. На самом деле большая часть территории остается зоной активных боевых действий, подверженной атакам партизан и с крайне ограниченным доступом к основным услугам для многих граждан", – заявили в разведке.