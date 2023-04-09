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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ пытаются показать улучшение ситуации в оккупированных частях Украины, но это неправда – британская разведка

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В британской разведке прокомментировали заседание совбеза РФ
В британской разведке прокомментировали заседание совбеза РФ
Фото: kremlin.ru

Российское руководство пытается продемонстрировать, что ситуация на оккупированных территориях Украины якобы стабилизировалась. Об этом 9 апреля сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки

В разведке отметили, что 5 апреля под председательством президента России Владимира Путина состоялось заседание совета безопасности России в полном составе, это было первое такое мероприятие с октября 2022 года.

Основной доклад представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, в нем обсуждались вопросы восстановления, обеспечения правопорядка и общественного порядка на незаконно захваченных территориях Украины.

"Выбор Колокольцева в качестве основного спикера, вероятно, является попыткой Кремля представить ситуацию на этих территориях как нормализовавшуюся. На самом деле большая часть территории остается зоной активных боевых действий, подверженной атакам партизан и с крайне ограниченным доступом к основным услугам для многих граждан", – заявили в разведке.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Под оккупацией остаются части Херсонской и Запорожской областей, Кинбурнская коса в Николаевской области, а также почти вся Донецкая и Луганская области и Крым (с 2014 года).

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, оккупация, разведка, война России против Украины, российские оккупанты
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