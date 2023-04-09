В РФ пытаются показать улучшение ситуации в оккупированных частях Украины, но это неправда – британская разведка

В разведке отметили, что 5 апреля под председательством президента России Владимира Путина состоялось заседание совета безопасности России в полном составе, это было первое такое мероприятие с октября 2022 года.
Основной доклад представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, в нем обсуждались вопросы восстановления, обеспечения правопорядка и общественного порядка на незаконно захваченных территориях Украины.
"Выбор Колокольцева в качестве основного спикера, вероятно, является попыткой Кремля представить ситуацию на этих территориях как нормализовавшуюся. На самом деле большая часть территории остается зоной активных боевых действий, подверженной атакам партизан и с крайне ограниченным доступом к основным услугам для многих граждан", – заявили в разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 April 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 9, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/zXsff4dL3k
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Под оккупацией остаются части Херсонской и Запорожской областей, Кинбурнская коса в Николаевской области, а также почти вся Донецкая и Луганская области и Крым (с 2014 года).