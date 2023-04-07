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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГУР заявило, что готовит "много интересного" для оккупантов. Видео

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В украинской военной разведке сообщили, что "очень полюбили проводить операции с использованием летательных аппаратов"
В украинской военной разведке сообщили, что "очень полюбили проводить операции с использованием летательных аппаратов"
Скриншот: Головне управління розвідки МО України / YouTube

Главное управление разведки Минобороны опубликовало в Telegram видео высадки десанта с вертолетов с интригующей подписью к нему.

"Сотрудники ГУР МО Украины готовят много интересного. Мы, знаете, за последний год очень полюбили проводить операции с использованием летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

В ГУР советуют оккупантам приготовиться. 

"Мы вас уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать! В режиме нон-стоп! Днем и ночью! На земле, в воздухе и на воде! Нет еще такого места на Земле, где вы могли бы спрятаться и мы бы не достали всех, кто принес такое горе нашей Родине", – подчеркнули в разведке.

2 апреля ГУР опубликовало фото украинского разведчика, выходящего из воды, и подпись: "Крым. Ялта. 2023".

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Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube
Теги: разведка, вертолет, разведчики, война России против Украины, спецоперация, ГУР Минобороны Украины, десант
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