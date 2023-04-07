ГУР заявило, что готовит "много интересного" для оккупантов. Видео

"Сотрудники ГУР МО Украины готовят много интересного. Мы, знаете, за последний год очень полюбили проводить операции с использованием летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

В ГУР советуют оккупантам приготовиться.

"Мы вас уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать! В режиме нон-стоп! Днем и ночью! На земле, в воздухе и на воде! Нет еще такого места на Земле, где вы могли бы спрятаться и мы бы не достали всех, кто принес такое горе нашей Родине", – подчеркнули в разведке.

2 апреля ГУР опубликовало фото украинского разведчика, выходящего из воды, и подпись: "Крым. Ялта. 2023".