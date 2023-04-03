"От роты ничего не осталось". ГУР опубликовало перехват разговора российских оккупантов

В ответ на информацию отца о том, что "целая куча в плену ребят из вашего полка", оккупант рассказал, как ВСУ провели удачную операцию на соседних позициях.

"Хохлы зашли, сначала минометами забросали… Короче, от роты ничего не осталось: все "200-е" и 15 – "300-е", и все в плен. Минометами просто обложили и зашли в посадку, и все. А там пока минометный обстрел, ты голову хрен высунешь из окопа", – сказал оккупант, отметив, что им не удается захватить новые территории.

Он также добавил, что военные из его подразделения откажутся от попыток продвижения вперед, если им прикажут вновь идти в наступление.

Когда и на каком направлении ВСУ разбили подразделение противника, не уточняется.