"От роты ничего не осталось". ГУР опубликовало перехват разговора российских оккупантов

В ответ на информацию отца о том, что "целая куча в плену ребят из вашего полка", оккупант рассказал, как ВСУ провели удачную операцию на соседних позициях.
"Хохлы зашли, сначала минометами забросали… Короче, от роты ничего не осталось: все "200-е" и 15 – "300-е", и все в плен. Минометами просто обложили и зашли в посадку, и все. А там пока минометный обстрел, ты голову хрен высунешь из окопа", – сказал оккупант, отметив, что им не удается захватить новые территории.
Он также добавил, что военные из его подразделения откажутся от попыток продвижения вперед, если им прикажут вновь идти в наступление.
Когда и на каком направлении ВСУ разбили подразделение противника, не уточняется.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.