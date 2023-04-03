ВСУ заняли стратегически важные позиции на донецком направлении, оккупанты бросили спецназ – Дмитрашковский

Об этом 3 апреля в эфире национального телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. Видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

Дмитрашковский рассказал, что на донецком направлении появились российские спецназовцы.

"Их несколько подразделений. Они активно маневрируют. Вчера наши артиллеристы и пехотинцы пытались уничтожить одно из подразделений. Но им удалось выйти из зоны обстрела, – отметил Дмитрашковский. – В то же время на одном из участков донецкого направления произошло улучшение тактического положения, были заняты [ВСУ] некоторые стратегически важные позиции... Появление новых спецподразделений [оккупантов] – это не что иное, как попытки россиян отбить эти позиции".

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.