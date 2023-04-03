ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ заняли стратегически важные позиции на донецком направлении, оккупанты бросили спецназ – Дмитрашковский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ улучшили тактическое положение на одном из участков донецкого направления, отметил Дмитрашковский
ВСУ улучшили тактическое положение на одном из участков донецкого направления, отметил Дмитрашковский
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупационные войска пытаются отбить утраченные ими позиции на донецком направлении.

Об этом 3 апреля в эфире национального телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. Видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

Дмитрашковский рассказал, что на донецком направлении появились российские спецназовцы.

"Их несколько подразделений. Они активно маневрируют. Вчера наши артиллеристы и пехотинцы пытались уничтожить одно из подразделений. Но им удалось выйти из зоны обстрела, – отметил Дмитрашковский. – В то же время на одном из участков донецкого направления произошло улучшение тактического положения, были заняты [ВСУ] некоторые стратегически важные позиции... Появление новых спецподразделений [оккупантов] – это не что иное, как попытки россиян отбить эти позиции".

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, спецназ, артиллерия, Алексей Дмитрашковский, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?
Галина ГРИШИНА
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет
Галина ГРИШИНА
Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе
Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе
Галина ГРИШИНА
  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео
  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео
Галина ГРИШИНА
Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта
Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта
Галина ГРИШИНА
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Галина ГРИШИНА
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Галина ГРИШИНА
Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы
Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы
"Этот заказчик я". Полякова потроллила Ани Лорак, заявившую в стране-агрессоре РФ, что в Украине на нее был "заказ"
"Этот заказчик –я". Полякова потроллила Ани Лорак, заявившую в стране-агрессоре РФ, что в Украине на нее был "заказ"
Назван эффективный раствор для борьбы с сорняками в щелях между брусчаткой
Назван эффективный раствор для борьбы с сорняками в щелях между брусчаткой
"Я прохожу интенсивное лечение". Каменских впервые после слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы
"Я прохожу интенсивное лечение". Каменских впервые после слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы
56-летняя Берри снялась на пляже с бокалом в руках: Поддерживаю настроение
56-летняя Берри снялась на пляже с бокалом в руках: Поддерживаю настроение
Галина ГРИШИНА
Зефирная глазурь на паску. Необычный вариант для праздничной выпечки
Зефирная глазурь на паску. Необычный вариант для праздничной выпечки
  Калныньш: Из всех картин, где я снимался, наберется каких-то 20, которые можно показать детям, бабушкам
  Калныньш: Из всех картин, где я снимался, наберется каких-то 20, которые можно показать детям, бабушкам G
Дмитрий ГОРДОН
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе
Названы самые модные джинсы весны. Главные тренды моды 2023 года
Названы самые модные джинсы весны. Главные тренды моды 2023 года
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев (190020)
2
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму (138135)
3
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами" (77323)
4
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (65563)
5
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы (44591)
6
Хайек, Клум, Лопес и другие. Самые красивые звездные декольте. Фото (39935)
7
"Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски (33664)
8
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото (26299)
 
 
 
 