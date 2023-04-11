РФ, вероятно, пытается восстанавливать свои десантные войска после потерь в Украине – британская разведка

По данным Генштаба, РФ потеряла в Украине почти 180 тыс. военных Фото: EPA

В разведке напомнили, что 3 апреля российские СМИ сообщили о передаче тяжелых огнеметных систем ТОС-1А воздушно-десантным войскам России.

"ТОС-1А высокой разрушительной силы, которую Россия называет "тяжелым огнеметом", обычно эксплуатируется российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее официально не ассоциировалась с ВДВ. Перевод, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Вероятно, это часть усилий по воссозданию ВДВ после тяжелых потерь в первые девять месяцев войны", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/YR7azMeayD — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 11, 2023