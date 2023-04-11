ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ, вероятно, пытается восстанавливать свои десантные войска после потерь в Украине – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Генштаба, РФ потеряла в Украине почти 180 тыс. военных
По данным Генштаба, РФ потеряла в Украине почти 180 тыс. военных
Фото: EPA

Россия, вероятно, пытается восстанавливать свои десантные войска после тяжелых потерь в Украине. Об этом сообщило 11 апреля в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В разведке напомнили, что 3 апреля российские СМИ сообщили о передаче тяжелых огнеметных систем ТОС-1А воздушно-десантным войскам России.

"ТОС-1А высокой разрушительной силы, которую Россия называет "тяжелым огнеметом", обычно эксплуатируется российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее официально не ассоциировалась с ВДВ. Перевод, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Вероятно, это часть усилий по воссозданию ВДВ после тяжелых потерь в первые девять месяцев войны", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 11 апреля 2023 года, составили около 179 320 военных, 3644 танка, 307 самолетов, 293 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, разведка, десантники, война России против Украины, потери армии России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Галина ГРИШИНА
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Галина ГРИШИНА
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
Галина ГРИШИНА
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления
"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления
Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский
Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру в микрошортах и миниатюрном топе
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру в микрошортах и миниатюрном топе
  Stasya выпустила новую песню после дебютного трека "Світ ловив". Видео
  Stasya выпустила новую песню после дебютного трека "Світ ловив". Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (46362) G
2
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (36913)
3
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (36266)
4
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (32952)
5
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (31245)
6
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (31243)
7
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (26405)
8
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий (25910) Актуально
 
 
 
 