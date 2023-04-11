РФ, вероятно, пытается восстанавливать свои десантные войска после потерь в Украине – британская разведка

В разведке напомнили, что 3 апреля российские СМИ сообщили о передаче тяжелых огнеметных систем ТОС-1А воздушно-десантным войскам России.
"ТОС-1А высокой разрушительной силы, которую Россия называет "тяжелым огнеметом", обычно эксплуатируется российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее официально не ассоциировалась с ВДВ. Перевод, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Вероятно, это часть усилий по воссозданию ВДВ после тяжелых потерь в первые девять месяцев войны", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 11, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/YR7azMeayD
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 11 апреля 2023 года, составили около 179 320 военных, 3644 танка, 307 самолетов, 293 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".