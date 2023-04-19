Белковский: Русский народ подходит к теме покаяния. Это неизбежно и случится в ближайшие годы

"Русский народ подходит к теме покаяния. Это очень не простой процесс", – сказал он.

Он добавил, что этот процесс неизбежен и случится в ближайший год.

"Я могу объяснить, как это произойдет. Сейчас многие бегут впереди паровоза, что, конечно же, они хорошие русские, а другие плохие. Но в какой-то момент станет понятно, что все русские одинаковые перед лицом катастрофы, которая случилась. Случилась с русскими же. Украинская война – только часть этой катастрофы и, может, даже не главная. А главная часть этой катастрофы – это отсутствие покаяния за коммунизм и за то, что происходило с накоплением энергии ресентимента и реваншизма за минувшие 30 лет. Вот к этому нужно как-то отнестись и начать строить Россию с нуля. Так оно и будет", – сказал Белковский.

По мнению политолога, такой процесс коснется не только РФ, но и других стран, в частности США, которые "должны были осмыслить свои ошибки после окончания холодной войны".

"Сейчас все противоречия в мире, поскольку идет смена эпох, выходят на поверхность. Уран в Водолее на многое влияет... Мы живем в эпоху нового старта, который открывается для многих людей и для человечества в целом. Просто к этому нужно отнестись очень спокойно и понять, что жизнь не закончена, она только начинается. Большие поражения ведут к большим победам, если ты смог их осмыслить и оценить", – подытожил политолог.

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