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Белковский: Россия в альянсе с китайским партнерами будет строить "цифровой ГУЛАГ". В 2023 году там могут ликвидировать VPN, закрыть "Википедию" и YouTube

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Белковский: Путин хочет полной изоляции, поскольку для него изоляция это гарантия безопасности
Белковский: Путин хочет полной изоляции, поскольку для него изоляция – это гарантия безопасности
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Покинувший РФ российский политолог Станислав Белковский считает, что в текущем году в России могут запретить западные интернет-платформы и сервисы, которые оставались доступными после полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я думаю, что 2023 год ознаменуется все-таки закрытием, ликвидацией VPN, "Википедии", а может быть, даже YouTube. Хотя YouTube устоит последним", – предположил Белковский. 

Политолог назвал премьер-министра России Михаила Мишустина "главным цифровизатором России", который занимается интернетом.

"Именно поэтому его и назначили премьером в январе 2020 года, убрав Дмитрия Анатольевича Медведева, который, безусловно, воплощает другие важные русские национальные "достоинства", но не в области цифровизации... Перед Мишустиным тогда стояла задача сделать налоговую систему такой, чтобы реализовать лозунг "люди – новая нефть", то есть обобрать окончательно многонациональный русский народ... Сейчас он блестяще справляется с задачей цифровизации военкоматов (вот уже всех оцифровали, и теперь надо срочно бежать спасаться, кто может, из РФ, потому что загребут огромное количество народа, а не какие-то жалкие 300 тыс., которые были в первую волну "могилизации") и будет  строить "цифровой ГУЛАГ" в альянсе с уважаемыми китайскими партнерами"– сказал Белковский.

Таким образом, по мнению аналитика, президент страны-агрессора Владимир Путин добивается полной изоляции России. 

"Он действительно хочет полной изоляции, поскольку для него изоляция – это гарантия безопасности. Вот как жертвы профессора Воланда, его клиенты Мастер и Маргарита [в романе писателя Михаила Булгакова] просили поместить их в бронированную камеру, чтобы спастись от Воланда, так и Владимир Путин хочет поместить себя в бронированную камеру, чтобы спастись от нарастающего влияния Запада, а главное – от смерти", – считает Белковский.

Аналитик убежден: Путин так действует, потому что очень боится смерти, и делает все, чтобы как-то себя защитить. 

"Человек боится смерти, поэтому он хочет убедить себя и окружающих, что это не он умирает, это рушится мир. А как сделать так, чтобы обломки мира не рухнули ему на голову? Создать, как сказали бы наши израильские партнеры, "железный купол" над головой как новую редакцию "железного занавеса" ("Железный купол" – разработанная Израилем система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых ракет"ГОРДОН")", – сказал Белковский. 

ВИДЕО
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com
Контекст:

В 2022 году, после начала полномасштабной войны против Украины, в России ввели военную цензуру. В стране запретили ряд российских и иностранных СМИ, а также заблокировали доступ к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram.

Российские СМИ писали, что еще в марте в России рассматривали возможность блокировки YouTube, но этого не произошло. В том же месяце видеохостинг принял решение отключить монетизацию для своего российского сегмента. 

В октябре стало известно, что основатель российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Евгений Пригожин обратился к генпрокурору с просьбой провести проверку деятельности YouTube и рассмотреть вопрос о признании "нежелательной" в РФ американской компании Google, которой принадлежит сервис. Он заявил, что на платформе началась "информационная война, направленная на очернение образа России". В январе 2023 года Пригожин раскритиковал россиян, которые смотрят в YouTube Гордона и российского блогера Марка Фейгина, и анонсировал закрытие сервиса в России

В апреле "Медуза" написала, что российские власти не отказались от идеи заблокировать YouTube, но окончательное решение еще не приняли, хотя за блокировку платформы, по данным издания, выступают многие высокопоставленные чиновники, силовики и пропагандисты.

В последнее время российские СМИ не писали о вероятной блокировке всех VPN-сервисов в России, с помощью которых можно получить доступ к заблокированным ресурсам, а также о блокировке "Википедии", но за прошедший год энциклопедию в РФ неоднократно штрафовали и требовали исправить статьи о российской агрессии.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, интернет, Дмитрий Гордон, цензура, Станислав Белковский, Википедия, YouTube, VPN, Михаил Мишустин
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