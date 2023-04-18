Белковский: Россия в альянсе с китайским партнерами будет строить "цифровой ГУЛАГ". В 2023 году там могут ликвидировать VPN, закрыть "Википедию" и YouTube

"Я думаю, что 2023 год ознаменуется все-таки закрытием, ликвидацией VPN, "Википедии", а может быть, даже YouTube. Хотя YouTube устоит последним", – предположил Белковский.

Политолог назвал премьер-министра России Михаила Мишустина "главным цифровизатором России", который занимается интернетом.

"Именно поэтому его и назначили премьером в январе 2020 года, убрав Дмитрия Анатольевича Медведева, который, безусловно, воплощает другие важные русские национальные "достоинства", но не в области цифровизации... Перед Мишустиным тогда стояла задача сделать налоговую систему такой, чтобы реализовать лозунг "люди – новая нефть", то есть обобрать окончательно многонациональный русский народ... Сейчас он блестяще справляется с задачей цифровизации военкоматов (вот уже всех оцифровали, и теперь надо срочно бежать спасаться, кто может, из РФ, потому что загребут огромное количество народа, а не какие-то жалкие 300 тыс., которые были в первую волну "могилизации") и будет строить "цифровой ГУЛАГ" в альянсе с уважаемыми китайскими партнерами", – сказал Белковский.

Таким образом, по мнению аналитика, президент страны-агрессора Владимир Путин добивается полной изоляции России.

"Он действительно хочет полной изоляции, поскольку для него изоляция – это гарантия безопасности. Вот как жертвы профессора Воланда, его клиенты Мастер и Маргарита [в романе писателя Михаила Булгакова] просили поместить их в бронированную камеру, чтобы спастись от Воланда, так и Владимир Путин хочет поместить себя в бронированную камеру, чтобы спастись от нарастающего влияния Запада, а главное – от смерти", – считает Белковский.

Аналитик убежден: Путин так действует, потому что очень боится смерти, и делает все, чтобы как-то себя защитить.

"Человек боится смерти, поэтому он хочет убедить себя и окружающих, что это не он умирает, это рушится мир. А как сделать так, чтобы обломки мира не рухнули ему на голову? Создать, как сказали бы наши израильские партнеры, "железный купол" над головой как новую редакцию "железного занавеса" ("Железный купол" – разработанная Израилем система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых ракет. – "ГОРДОН")", – сказал Белковский.

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Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com