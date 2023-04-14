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Путин подписал закон о введении электронных повесток в РФ. Источник в Кремле заявил СМИ, что "начальника лично задели" бегущие из РФ

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Путин приказал начать воспитывать в людях патриотизм, пишут СМИ
Путин приказал начать воспитывать в людях патриотизм, пишут СМИ
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат. Об этом 14 апреля сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

Согласно закону, повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на "соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе".

Кроме того, оповещение о повестке будет направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг. Если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

11 апреля нижняя палата парламента страны-агрессора России – Госдума – приняла во втором и третьем чтениях поправки, которые узаконивают электронные повестки. Закон готовили втайне от общественности, даже депутаты Госдумы РФ получили текст законопроекта только за пару часов до голосования.

12 апреля закон утвердила верхняя палата парламента страны-оккупанта – Совет Федерации РФ, пишет "Медуза". Против проголосовала только один сенатор – Людмила Нарусова. 

The Moscow Times пишет, что закон стал ответом на массовую эмиграцию россиян. Высокопоставленный сотрудник правительства рассказал газете, что президент Рф Путин был "лично задет" самым массовым с развала СССР  бегством граждан. По оценкам демографов, Россию покинули 500–800 тыс. человек, пишет издание, а аналитики российского "Альфа-банка" оценивали волну миграции в 1 млн человек.

"Этот побег одновременно лично задел и возмутил начальника [так среди российских чиновников по советской традиции принято называть между собой Путина]. Было дано поручение пресечь подобное в будущем и начать воспитывать в людях патриотизм", – сказал источник.

Говоря о мужчинах, которые решили уехать после начала мобилизации, Путин в октябре 2022 года призывал давать "юридические, а не эмоциональные оценки". Но в реальности Путин был недоволен, подчеркивает чиновник: те, кого он поручил мобилизовать, покидали страну, не стесняясь.

Без закона власть, наблюдая за происходящим в режиме реального времени, не имела легальных возможностей поставить заслон побегу. Отчасти поэтому законопроект готовили в режиме секретности, рассказывает источник The Moscow Times, близкий к Кремлю.

Контекст:

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек.

По данным Bloomberg, РФ в 2022 году мобилизовала более 500 тыс. человек, из них около 100 тыс. были завербованы в частные военные компании, в том числе "Вагнер".

Теги: Россия, Владимир Путин, Госдума, мобилизация, призыв, законодательство
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