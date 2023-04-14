Путин подписал закон о введении электронных повесток в РФ. Источник в Кремле заявил СМИ, что "начальника лично задели" бегущие из РФ

Согласно закону, повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на "соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе".

Кроме того, оповещение о повестке будет направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг. Если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

11 апреля нижняя палата парламента страны-агрессора России – Госдума – приняла во втором и третьем чтениях поправки, которые узаконивают электронные повестки. Закон готовили втайне от общественности, даже депутаты Госдумы РФ получили текст законопроекта только за пару часов до голосования.

12 апреля закон утвердила верхняя палата парламента страны-оккупанта – Совет Федерации РФ, пишет "Медуза". Против проголосовала только один сенатор – Людмила Нарусова.

The Moscow Times пишет, что закон стал ответом на массовую эмиграцию россиян. Высокопоставленный сотрудник правительства рассказал газете, что президент Рф Путин был "лично задет" самым массовым с развала СССР бегством граждан. По оценкам демографов, Россию покинули 500–800 тыс. человек, пишет издание, а аналитики российского "Альфа-банка" оценивали волну миграции в 1 млн человек.

"Этот побег одновременно лично задел и возмутил начальника [так среди российских чиновников по советской традиции принято называть между собой Путина]. Было дано поручение пресечь подобное в будущем и начать воспитывать в людях патриотизм", – сказал источник.

Говоря о мужчинах, которые решили уехать после начала мобилизации, Путин в октябре 2022 года призывал давать "юридические, а не эмоциональные оценки". Но в реальности Путин был недоволен, подчеркивает чиновник: те, кого он поручил мобилизовать, покидали страну, не стесняясь.

Без закона власть, наблюдая за происходящим в режиме реального времени, не имела легальных возможностей поставить заслон побегу. Отчасти поэтому законопроект готовили в режиме секретности, рассказывает источник The Moscow Times, близкий к Кремлю.