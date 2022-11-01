Российский суд оштрафовал "Википедию" на 2 млн рублей за отказ удалять две статьи о войне в Украине

Козловский заявил, что штраф был наложен за то, что не были удалены записи, удаление которых потребовала Россия. Он сказал, что в ответ фонд подаст апелляцию.
Две статьи на русском языке назывались "Ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России" и "Оценки вторжения России в Украину в 2022 году".
"У нас остается достаточно сильная правовая процессуальная позиция, поэтому есть основания полагать, что нам удастся добиться отмены и этого штрафа, и тех, которые были выписаны в апреле", – сказал он, имея в виду ранее наложенные штрафы на общую сумму 5 млн рублей.
По словам Козловского, существует риск увеличения количества дел против Фонда "Викимедиа", а в самой "Википедии" много статей о российском вторжении в Украину.
Роскомнадзор 1 марта пригрозил русской версии "Википедии" блокированием за размещенную на ее сайте статью "Вторжение России на Украину (2022)", 13 апреля – потребовал от русские версии "Википедии" исправить статью о президенте России Владимире Путине, в частности удалить информацию о нападении на Украину. 18 мая сообщество русскоязычной "Википедии" в Twitter сообщило, что Роскомнадзор потребовал удалить и из англоязычной "Википедии" статьи о российском вторжении в Украину и термине "рашизм".
После начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти фактически ввели в стране военную цензуру, писало "Радио Свобода". Так, 4 марта Государственная дума России приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. Закон предусматривает наказание вплоть до 15 лет тюрьмы.
Российским СМИ среди прочего запрещено называть войну против Украины войной, вторжением или нападением, а также распространять информацию, отличную от данных минобороны и генштаба ВС РФ.
Заблокированы сайты множества изданий, среди которых "Медуза", "Медиазона", BBC, Deutsche Welle, "Радио Свобода" и его проекты. Ликвидирована радиостанция "Эхо Москвы", приостановили работу "Дождь", Colta и другие медиа. Россия блокирует также и украинские медиа, среди которых издание "ГОРДОН".