Российский суд оштрафовал "Википедию" на 2 млн рублей за отказ удалять две статьи о войне в Украине

Козловский заявил, что штраф был наложен за то, что не были удалены записи, удаление которых потребовала Россия. Он сказал, что в ответ фонд подаст апелляцию.

Две статьи на русском языке назывались "Ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России" и "Оценки вторжения России в Украину в 2022 году".

"У нас остается достаточно сильная правовая процессуальная позиция, поэтому есть основания полагать, что нам удастся добиться отмены и этого штрафа, и тех, которые были выписаны в апреле", – сказал он, имея в виду ранее наложенные штрафы на общую сумму 5 млн рублей.

По словам Козловского, существует риск увеличения количества дел против Фонда "Викимедиа", а в самой "Википедии" много статей о российском вторжении в Украину.