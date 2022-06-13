"Википедия" в РФ подала апелляцию на решение суда удалить информацию, связанную с вторжением в Украину

Суд требует убрать статьи о войне и ее жертвах Фото: ЕРА

Московский суд оштрафовал Фонд на 5 млн руб. ($65 тыс.) за отказ удалить то, что он назвал дезинформацией, из русскоязычных статей интернет-энциклопедии.

К ним относятся статьи "Российское вторжение в Украину", "Битва за Киев", "Военные преступления в ходе вторжения РФ в Украину", "Обстрел больницы в Мариуполе", "Бомбардировка Мариупольского театра" и "Резня в Буче".

В апелляции Фонд утверждает, что поданная в Wikipedia информация защищена свободой слова, основана на фактах и проверена добровольцами, которые постоянно редактируют и улучшают статьи на сайте. Ее удаление будет представлять собой нарушение прав людей на свободное выражение мнений и доступ к знаниям.

"Это решение подразумевает, что достоверные и проверенные сведения в Wikipedia, которые не согласуются с отчетами российских властей, представляют собой дезинформацию", – заявил заместитель главного юрисконсульта Wikimedia Стивен Ла Порт.

По его словам, правительство РФ "взяло на прицел" информацию, которая жизненно важна для людей.

"Мы призываем суд пересмотреть свое решение в пользу прав каждого на доступ к знаниям и свободу слова", – сказал он.